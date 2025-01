Grande Fratello, Clayton Norcross critica il televoto flash per il ripescaggio: ecco cosa ha rivelato l'ex gieffino

News VIP

L'ex concorrente Clayton Norcross è tornato sui social per parlare del televoto flash e del ripescaggio in diretta, lanciando delle frecciatine alla produzione del reality show di Canale 5.

Stasera, giovedì 23 gennaio 2025, su Canale 5 andrà in onda una nuova e imperdibile puntata del Grande Fratello. Intanto, sui social non accennano a placarsi le polemiche sul reality show condotto da Alfonso Signorini dopo il ripescaggio di alcuni ex concorrenti.

La polemica di Clayton

Nella nuova e attesissima puntata del Grande Fratello ci sarà il famoso ripescaggio annunciato da Alfonso Signorini nella precedente diretta. Ben quattro ex concorrenti avranno la possibilità di tornare ufficialmente in gioco. Chi, tra Jessica Morlacchi, Helena Prestes, Iago Garcia, Michael Castorino, Eva Grimaldi e Federica Petagna, sarà ripescato?

Fuori definitivamente, invece, Clarissa Burt, Le Monsè, l'ex tentatore Stefano Tediosi e Clayton Norcross, che si è mostrato parecchio insofferente. L'attore della famosa soap Beautiful è infatti tornato sui social per lanciare una vera e propria frecciata nei confronti della produzione del reality show di Canale 5. "Cosa ne pensate del televoto flash?" ha domandato l'ex concorrente ai suoi fan criticando la scelta di aprire un televoto flash inaspettato "Secondo me tante delle mie fans non erano pronte a questa notizia e così sono stato eliminato da questa opportunità di rientrare in Casa. Secondo me è un po’ un’ingiustizia se vista in questo scenario. Mi piacerebbe capire cosa ne pensate voi di questo televoto flash senza una pre-notizia per avvertire i fans".

Clayton si è quindi lamentato del poco preavviso del GF, che lo avrebbe sfavorito rispetto ad altri concorrenti che poi sono stati ripescati. Ad ogni modo, la decisione di Signorini ha fatto molto discutere sia sul web che all’interno della Casa, dove alcuni inquilini hanno ‘scioperato’ e rifiutato il confessionale in segno di protesta. Una situazione davvero fuori controllo! Il conduttore farà finalmente chiarezza stasera?

Le anticipazioni della nuova puntata del Gf

Il Grande Fratello tornerà in onda stasera, giovedì 23 gennaio, con una puntata a dir poco scoppiettante. Il pubblico di Canale 5 scoprirà finalmente il destino dei sei ripescati e non solo. Al centro dell'attenzione anche Helena Prestes, che potrebbe trovarsi di fronte a una situazione molto delicata. Il conduttore Alfonso Signorini le mostrerà le immagini del pericoloso avvicinamento tra Zeudi Di Palma e Javier Martinez. Come reagirà la modella brasiliana?

Javier riceverà una emozionante sorpresa. Il pallavolista argentino avrà la possibilità di riabbracciare la sua amica Jessica Notaro, una grande donna che si è distinta per il suo impegno nella lotta contro la violenza sulle donne. Jessica entrerà nella Casa più spiata d'Italia non solo per incoraggiare Martinez, ma anche per condividere con tutti un messaggio di forza e speranza.

