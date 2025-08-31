TGCom24
Grande Fratello, Chiara Cainelli rompe il silenzio dopo l'incidente stradale: "Sentivamo odore di gas e la paura cresceva"

Eleonora Gasparini

Dopo Alfonso D'Apice, anche Chiara Cainelli ha deciso di rompere il silenzio sui social e parlare del brutto incidente stradale: ecco cosa ha raccontato la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Chiara Cainelli rompe il silenzio dopo l'incidente stradale: "Sentivamo odore di gas e la paura cresceva"

Momenti di grande paura per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, che sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale. A raccontare nel dettaglio cosa è successo ci ha pensato la concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello tramite un video sui social.

Momenti di paura per Alfonso e Chiara

Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli sono rimasti coinvolti in un pericoloso incidente automobilistico mentre erano in vacanza in America. A rivelarlo è stato proprio l'ex volto del Grande Fratello e Temptation Island, che è intervenuto sui social raccontando che si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è completamente ribaltato. Destabilizzato e sconvolto, Alfonso ha raccontato:

Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba.

A fargli eco anche la Cainelli. Dopo Alfonso, infatti, anche l'ex concorrente trentina dell'ultima edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini ha deciso di rompere il silenzio sui social e raccontare nel dettaglio il drammatico episodio vissuto che avrebbe potuto costarle la vita.

Il racconto di Chiara sul brutto incidente in America

Dopo Alfonso D'Apice, anche Chiara Cainelli è intervenuta sui social per parlare del brutto incidente che li ha visti protagonisti durante la loro vacanza a Las Vegas. Ancora visibilmente provata e sotto shock, l'ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha raccontato nel dettaglio i minuti di terrore vissuti dentro al van:

Dovevamo andare tutti al canyon. Mentre Alfonso chiedeva di fermarsi perché non si sentiva bene, sull’autobus è stato rilevato un guasto e siamo stati trasferiti sul van che avete visto nel video. Dopo il cambio ci siamo addormentati, a un certo punto abbiamo sentito un forte scoppio e il nostro van ha iniziato a sbandare. Ha continuato a trascinarsi per alcuni metri ed è riuscito a fermarsi appena prima di invadere l’altra carreggiata. Subito dopo abbiamo visto del fumo all’interno e il panico è aumentato. Per fortuna Alfonso era già pronto a saltare e, quando il van si è fermato, ha cominciato a rompere il vetro per permetterci di uscire, perché il mezzo si era ribaltato. Noi continuavamo a sentire odore di gas e la paura cresceva sempre di più. Sembrava una corsa contro il tempo: eravamo convinti che da un momento all’altro il van sarebbe esploso. Ero convinta che saremmo saltati in aria. Poco dopo è arrivata la polizia, che è riuscita ad aprire il portellone posteriore e a farci uscire. Non auguro a nessuno un’esperienza del genere. Ringrazio davvero Alfonso, che ha avuto la prontezza di reagire subito, ha trascinato me e aiutato anche le altre persone.

Chiara ha poi concluso rivelando il reale motivo che ha spinto Alfonso a parlare dell'incidente sui social. L'ex gieffina ha dichiarato che il fidanzato ha deciso di condividere il video come prova nell’eventualità di una richiesta di risarcimento: "Dopo essere usciti dal van, ci hanno presentato un foglio di scarico di responsabilità. Abbiamo girato quei video proprio perché ci siamo rifiutati di firmarlo: ci servivano delle prove per dimostrare quanto era accaduto".

