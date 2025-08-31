TGCom24
Grande Fratello, Luca Calvani: "Sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura"

Luca Calvani a Venezia: "Il Grande Fratello mi ha messo alla prova, ora seguo il cuore"

La Mostra del Cinema di Venezia continua a catalizzare l’attenzione non solo per le grandi produzioni presentate, ma anche per il Red Carpet che, come ogni anno, accoglie attori, registi, volti televisivi e personaggi dello spettacolo. Tra le presenze di questi primi giorni c’è stato anche Luca Calvani, attore e conduttore, che negli ultimi mesi il pubblico ha ritrovato sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello, Luca Calvani: "Non mi sono mai pentito di nulla, nemmeno quando ho capito che era il momento di cambiare strada"

Un percorso, quello nella Casa di Cinecittà, che aveva acceso discussioni soprattutto per il suo rapporto con Jessica Morlacchi, ma che Calvani oggi ricorda con un certo equilibrio. Intervistato da Superguidatv a Venezia, dove è arrivato come conduttore del premio Kinéo, l’attore ha spiegato:

"Credo che tutto serva. È stata un’esperienza molto forte, credo di essermela cavata, nonostante la difficoltà di stare quattro mesi e mezzo lontano dai miei affetti. Io vivo in una casa nel bosco e lì, invece, ero circondato da mura e telecamere. Spero di aver dato il meglio di me e di aver fatto riflettere in alcuni momenti, perché quello era il mio intento".

Uno sguardo, poi, al futuro del reality show: dalla prossima stagione, infatti, la conduzione non sarà più affidata ad Alfonso Signorini, ma a Simona Ventura. Una novità che Calvani accoglie con entusiasmo:

"Sono felicissimo per il ritorno di Simona Ventura. Finalmente un programma che potrà valorizzare tutti i suoi talenti: Simona è una tigre in studio, sa gestire e improvvisare, e in un format come questo bisogna essere pronti a tutto. È perfetta, e questo è davvero un ritorno degno del suo talento".

Per quanto riguarda la sua carriera, invece, Luca Calvani si prepara a una nuova sfida televisiva: presto sarà protagonista di un programma di cucina che lo vedrà al centro. Un progetto che si inserisce nel suo percorso eclettico, fatto di cinema, tv, regia e scrittura.

"Non mi sono mai pentito di nulla, nemmeno quando ho capito che era il momento di cambiare strada. Sono molto curioso e seguo ciò che mi emoziona. Quando ho fatto il mio primo film da regista, tutti mi chiedevano quando sarebbe arrivato il secondo, ma io ho risposto che quella casella l’avevo già riempita. Ho sempre detto che, quando sarei arrivato alla frutta, avrei scritto un libro di ricette… e l’ho fatto. Ora vediamo dove porterà il cuore"

Tra un set e un progetto televisivo, Calvani resta fedele al suo motto: seguire ciò che emoziona. Ed è proprio questa la direzione che sembra guidarlo ancora oggi, dentro e fuori dal Red Carpet di Venezia.

