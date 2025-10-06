Grande Fratello, Chiara Cainelli rivela: "Ecco cosa penso di Anita Mazzotta e Giulia Soponariu"

News VIP

L'ex discussa gieffina Chiara Cainelli rompe il silenzio sulla nuova edizione del Grande Fratello e rivela il suo reale pensiero sulle concorrenti Anita Mazzotta e Giulia Soponariu.

Mancano poche ore alla seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello, che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Chiara Cainelli ha rilasciato una nuova intervista in cui ha commentato il cast e svelato il suo pensiero sulle concorrenti Anita Mazzotta e Giulia Soponariu.

Chiara Cainelli si sbilancia sul cast del Gf 2025

Stasera, lunedì 6 ottobre 2025, in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata della 19esima edizione del Grande Fratello condotta da Simona Ventura che sarà ricca di sorprese e colpi di scena. Dodici i concorrenti in gioco che, durante la settimana, si sono resi già protagonisti di accese discussioni: Anita Mazzotta, l'ex pugile professionista Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, il medico Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nell'attesa, un'ex gieffina è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa più spiata d'Italia e commentato il cast dell'attuale edizione. Stiamo parlando di Chiara Cainelli che, ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più in onda su Radio Radio, ha colto l'occasione per svelare il suo pensiero sulla piercer milanese Anita e l'ex reginetta Giulia.

Le parole di Chiara su Anita e Giulia

Chiara Cainelli è stata una delle protagoniste della passata edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. A distanza di alcuni mesi dalla sua partecipazione al reality show, l'ex gieffina ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni della trasmissione radiofonica Non succederà più in cui ha parlato della sua storia d'amore con Alfonso D'Apice, nata proprio nella Casa più spiata d'Italia, e ricordato il brutto incidente che li ha coinvolti durante il loro ultimo viaggio in America.

"È stata una spiacevole parentesi di quel viaggio, Alfonso l’ha presa meglio, io l’ho vissuta malissimo. Ho avuto tanta paura" ha confessato la Cainelli, che ha poi rotto il silenzio sulla 19esima edizione del reality show condotto da Simona Ventura. A proposito del cast, Chiara ha svelato chi è la sua concorrente preferita:

Ho visto la prima puntata del Grande Fratello, aspetto la seconda per farmi un’idea più precisa, però mi piace molto Anita, l’ho vista semplice, poco costruita, io ero molto più agitata di lei. Giulia sta avendo delle uscite…condivido che bisogna avere la consapevolezza di essere in tv, però credo che la sua giovane età non la faccia essere molto attenta, non credo le abbia dette con cattiveria. So che una volta si veniva squalificati anche per meno, sono in attesa come voi di vedere cosa succederà. La fortuna e la sfortuna dell’h24 è che non si può mascherare niente di quello che succede.

