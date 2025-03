Grande Fratello, Chiara Cainelli non raggiunge neppure l'1% di voti per accedere alla finale

News VIP

Ieri sera, lunedì 10 marzo, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello: al televoto per decretare la nuova finalista c'era anche Chiara Cainelli, la quale però, privata del supporto delle fan di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, anche loro in lizza per accedere alla Finale, non ha totalizzato neppure l'1% di voti.

GF, Chiara Cainelli non totalizza neppure l'1% di voti per accedere alla Finale

Grande spazio è stato dato ieri a Chiara Cainelli: l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha avuto un confronto con Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi in apertura di puntata a causa dei commenti delle due gieffine sul suo comportamento verso Tommaso Franchi. Chiara è stata accusata da Jessica di essere una "profumiera" e anche Maria Vittoria ha ammesso di non apprezzare il suo atteggiamento arrogante e altezzoso.

Alla gieffina è stata poi riservata una sorpresa: dopo aver riepilogato la sua vita, Chiara ha ritrovato il fratello gemello Stefano, raccontando del loro rapporto e dell'affetto che li ha uniti anche negli anni in cui sono stati separati dopo il divorzio dei genitori.

Ieri sera, inoltre, Chiara è stata tra le concorrenti al televoto per accedere alla Finale, anche se le gieffine credevano si trattasse di un televoto tradizionale a eliminazione. Insieme a lei anche Stefania Orlando, Maria Vittoria Minghetti, Shaila Gatta e Zeudi Di Palma, eletta terza finalista, con grande sorpresa delle altre concorrenti.

GF, Chiara Cainelli è la meno votata tra le gieffine

Stefania Orlando e Chiara Cainelli sono state le prime a essere escluse dal televoto, mentre Shaila, Maria Vittoria e Zeudi si sono recate in studio per la proclamazione della terza finalista. Quando sono state rese note le percentuali dei voti da parte del pubblico, è apparso che mentre l'ex Miss Italia aveva totalizzato il 49.2% di voti, Chiara Cainelli risultava la meno votata tra le aspiranti finaliste.

Il totale dei voti destinati all'ex corteggiatrice, infatti, non raggiungeva neppure l'1%, ma si fermava allo 0,95%, nonostante qualche puntata fa Chiara sia stata eletta la preferita del pubblico. Questo dato così basso è da ricollegare, con molta probabilità, alla mancanza dei voti dei fandom di Shaila e Zeudi, che hanno preferito votare per le loro beniamine.

Nel corso della puntata di ieri, infine, Chiara è finita nuovamente in nomination contro Helena Prestes e Stefania Orlando. Giovedì sera, 13 marzo, una delle tre concorrenti dovrà abbandonare per sempre la Casa del GF.

