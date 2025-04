Grande Fratello, Chiara Cainelli ironizza sulla sua assenza dai social: "Non sono segregata in casa"

News VIP

L'ex concorrente del GF Chiara Cainelli ha pubblicato una serie di storie dove spiegava il perché è stata assente dai social di recente, non mancando di lanciare una frecciatina agli haters...

Chiara Cainelli è stata una delle concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello: all'interno della Casa più spiata d'Italia, la gieffina ha stretto una relazione con Alfonso D'Apice e da quando il reality si è concluso la coppia ha iniziato a condividere la propria quotidianità sui social. Tuttavia, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne non sembra essere stata molto presente sui suoi account, tanto che i followers si sono chiesti se non fosse colpa di Alfonso.

GF, Chiara Cainelli sui social: "Non sono segregata in casa"

In una storia su Instagram, Chiara Cainelli ha deciso di spiegare ai followers il motivo della sua assenza dai social. In maniera ironica, l'ex gieffina ha dichiarato di non essere rinchiusa in casa e impossibilitata a usare i social, lanciando così una frecciatina agli haters che ritengono che la relazione con Alfonso D'Apice non proceda a gonfie vele:

" Ragazzi volevo anche dirvi che no, non sono segregata in casa. Vi dico la verità: è una cosa mia, ma dopo il reality show volevo rimanere in solitudine. Le persone vogliono sentirsi dire e vedere determinate cose, ma io preferisco astenermi"

Anche D'Apice è intervenuto e ha chiarito che nessuno dei due tende a replicare ai rumors che circolano sulla loro relazione, ma preferisce lasciar correre, anche se si è già arrivati a un punto di non ritorno: "Vi abbiamo lasciato fare e dire, ma ora è giusto metterci un freno".

GF, Chiara e Alfonso replicano alle critiche sul legame con Lorenzo Spolverato

Qualche giorno fa, Chiara e Alfonso hanno partecipato a una cena al Castello delle Cerimonie, incontrando anche alcuni ex gieffini, come Lorendo Spolverato. Il loro incontro è stato del tutto inaspettato, ma ha provocato la reazione piccata di Shaila Gatta, che ha eliminato dai social Chiara e Alfonso.

Chiara Cainelli si è però giustificata, insieme al compagno, raccondando di non aspettarsi di incntrare Lorenzo e che non è giusto che debbano sentirsi sempre obbligati a riferire tutto ciò che succede: "Nella vita fuori dalla Casa i problemi sono altri, e non mi sento in dovere di giustificarmi per ogni voce che gira. Quello che è successo nella Casa rimane lì, ma siamo persone civili e incontrarsi non è strano". Anche Alfonso ha confermato di non nutrire risentimenti: “Per noi non esiste la regola ‘sei amico di uno, non puoi parlare con un altro’. Qui non c’è niente di tutto ciò”.

Chiara ha poi aggiunto che durante la cena non sono mancati momenti di leggerezza e battute sulla vita nella Casa, ma senza alcuna intenzione di riaprire vecchie ferite: “Se ne può parlare e ridere, ma poi ognuno torna alla sua vita”.

