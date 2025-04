Grande Fratello, Lorenzo Spolverato organizzza una cena al Castello delle Cerimonie, a sorpresa si imbucano Alfonso e Chiara

News VIP

Spolverato ha organizzato una cena al Grand Hotel La Sonrisa di Sant’Antonio Abate, meglio noto come Il Castello delle Cerimonie e si sono presentati Alfonso D'Apice con Chiara Cainelli. Il modello milanese: "Non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa"

Nonostante la diciottesima edizione del Grande Fratello si sia chiusa da settimane, l’attenzione dei fan resta rivolta a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la coppia esplosa nel reality che ha deciso di mettere fine alla relazione. La ballerina, convinta dell’incompatibilità con il modello, ha scelto di proseguire la propria vita lontano da lui, mentre Lorenzo si sta concentrando sulle nuove amicizie nate all’interno della Casa.

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato al Castello delle Cerimonie ritrova Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, Shaila Gatta smette di seguirli sui social

Recentemente i due hanno avuto una lunga videochiamata, durata quasi quattro ore l’11 aprile, durante la quale Shaila ha ribadito a Lorenzo che – pur riconoscendo l’autenticità dei sentimenti vissuti – non lo considera la persona giusta accanto a sé. Da quell’incontro, entrambi hanno ricercato un perdono reciproco, chiudendo il capitolo della loro storia in buoni rapporti, ma confermando di non poter riprendere la relazione. Mentre Shaila ha deciso di non tornare sui suoi passi, Lorenzo ha fatto sapere di dedicarsi con piacere ai legami instaurati in Casa, in particolare con Michael Castorino, Luca Giglioli e Yulia Bruschi. Parlando del confronto avuto con Shaila, Spolverato ha parlato anche di alcuni ex gieffini (non rivelando i nomi), il cui comportamento dopo la fine del reality è stato abbastanza deludente. In molti hanno ipotizzato fossero Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, in quanto, il giovane campano, finita l'avventura nella Casa, non avrebbe speso belle parole per Lorenzo.

Ieri sera, tuttavia, Spolverato ha organizzato una cena a al Grand Hotel La Sonrisa (il “Castello delle Cerimonie”) per riunire alcuni ex gieffini. E in questa circostanza si sono presentati, a sorpresa, proprio Alfonso e Chiara. A rivelare che non erano "attesi" all'evento, è stato proprio Lorenzo che sui social ha dichiarato:

“Vedo che state parlando tanto della situazione di Chiara e Alfonso… Io in realtà non me li aspettavo, non lo sapevo ed è stata una sorpresa, tanto che quando sono arrivato mi hanno detto che ci sarebbero stati anche loro. Ancora non abbiamo avuto modo di parlare, hanno anche loro voglia di dirmi tante cose però ancora non c’è stata la possibilità. Se mai ci fosse la possibilità ovviamente io vi tengo aggiornati su tutto, qui Michael è testimone su tutto. Non c’è nulla e non so ancora nulla, so che loro sono qui, me li sono trovati qui… Ovviamente le domande sono tante…"

Dai video pubblicati sui social, però, sembra che tra i tre l’atmosfera sia tornata distesa, con sorrisi e chiacchiere spensierate. Che Alfonso D’Apice abbia messo da parte vecchie incomprensioni nei confronti di Spolverato? Shaila Gatta, dal canto suo, proprio ieri sera ha smesso di seguire Alfonso e Chiara su Instagram, probabilmente delusa dal cambio di rotta del campano.

L'avevo capito che lollo nn se li aspettava i 2 falsoni...lollo mi raccomando attento..#shailenzo🍀🍀 pic.twitter.com/7z8tp18PXp — Very (@RoccoVery57457) April 22, 2025

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .