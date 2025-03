Grande Fratello, Chiara Cainelli ha ottenuto il 58% di voti grazie ai fandom di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma: è polemica

News VIP

Solo nella serata di lunedì 10 marzo, durante la puntata del GF, Chiara Cainelli aveva raggiunto appena l'1% di voti dal pubblico, mentre ieri, grazie all'intervento dei fandom di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma ha ottenuto il 58% superando anche Stefania Orlando e salvandosi dall'eliminazione. Sul web non è mancata la polemica.

Ieri sera, giovedì 13 marzo, è andato in onda l'ultimo doppio appuntamento di questa edizione del Grande Fratello e, come sempre non sono mancate le sorprese. Al televoto c'erano Helena Prestes, Stefania Orlando e Chiara Cainelli ed è stata proprio quest'ultima a scatenare una forte polemica sui social a causa dell'alta percentuale di voti (ben il 58%) che ha ricevuto e che sarebbero dovuti ai fandom di Shaila Gatta e Zeudi Di Palma che hanno deciso di votare per lei.

GF, Chiara Cainelli ottiene il 58% di voti grazie ai fandom Shailenzo e Zelena: scoppia la polemica

Che i fandom stiano acquistando sempre più potere nelle dinamiche del GF è oramai chiaro: non solo sono i voti del pubblico e dei fan dei singoli concorrenti a determinare l'eliminazione di un gieffino o la sua permanenza nella Casa, ma da anni i vari fandom non si fanno problemi nell'ideare strategie per salvare i loro protetti. Se nella Casa si gioca, anche sul web non si è da meno e, soprattutto, nel caso di televoti a eliminazione, si possono ritracciare messaggi su X di alcuni fan che chiedono di formare alleanze per votare un particolare concorrente, promettendo di ricambiare il favore in caso di necessità.

E questo è ciò che è accaduto ieri sera, giovedì 13 marzo, quando al televoto c'erano Stefania Orlando, Chiara Cainelli e Helena Prestes. La modella brasiliana è stata la prima a salvarsi e se la maggior parte del pubblico credeva che nella Casa sarebbe rimasta Orlando, si è trovata un'amara sorpresa perché la conduttrice è stata proprio colei che ha dovuto abbandonare il reality show di Alfonso Signorini. Al contrario, Chiara Cainelli ha ottenuto il 58% di voti e questo risultato ha lasciato sgomenti i fan del programma tv.

Questo risultato è dovuto all'unione di due dei fandom più grandi che sta seguendo questa edizione del GF: quelli degli Shailenzo e delle Zelena, che fanno capo a Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e a Zeudi Di Palma.

GF, è polemica sul web per i voti a Chiara Cainelli: nell'ultima puntata aveva ottenuto a malapena l'1%

La scoperta delle percentuali del televoto della puntata di ieri sera ha lasciato perplessi, perché solo nella puntata di lunedì 10 marzo, in occasione delle votazioni per la Finale, Chiara Cainelli non aveva raggiunto neppure l'1%. I suoi voti complessivi raggiungevano a malapena lo 0.95%, un risultato completamente ribaltato da quello di ieri sera. Infatti, Chiara ha sconfitto Stefania Orlando con il 58% di voti, merito della mobilitazione dei fandom Zelena e Shailenzo che, da tutto il mondo, hanno votato in massa per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

I fandom sono oramai fuori controllo, dato che sono disposti a tutto - anche a usare mezzi poco legali - per consentire ai propri beniamini di non essere eliminati. Questa situazione ha attirato l'attenzione del Codacons, che ha deciso di esporre le sue preoccupazioni in una lettera a Pier Silvio Berslusconi, AD di Mediaset, per chiedere che vengano presi provvedimenti e siano evidenziate le irregolarità del sistema di voti. Ma anche Alfonso Signorini si è espresso in maniera negativa sui gruppi di fan che stanno prendendo sempre più piede sul web e che determinano le dinamiche del gioco.

A Striscia la Notizia, infatti, il conduttore (che ha ricevuto il Tapiro d'Oro) ha ammesso di non apprezzare molto i "fandom tossici" che sono totalmente fuori dal suo controllo. Signorini ha dichiarato di non avere alcuna responsabilità sulle crudeltà che spesso girano sul web, ma si tratta di una situazione a cui dovrebbe trovare soluzione la produzione del programma: "Riconosco che la gente si sente presa in giro ma la colpa non è mia. Quello è un problema di chi produce il programma e del gruppo autorale. Sarei la persona più felice del mondo se venisse escluso il voto dei social e rimanesse solo quello degli sms. Tra l’altro salverei la mia faccia".

