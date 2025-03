Grande Fratello, il Codacons scrive a Pier Silvio Berlusconi: "È al limite della dignità umana"

News VIP

Lettera aperta all'Amministratore delegato di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, in merito al Grande Fratello da parte del Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi.

Il Codacons e l'Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi hanno indirizzato una lettera aperta a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, esprimendo forti perplessità sul comportamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello e sulle dinamiche che si verificano all'interno del reality. Secondo le associazioni, il programma continuerebbe a proporre contenuti di bassa qualità e comportamenti discutibili, in netto contrasto con la linea editoriale promossa dallo stesso Pier Silvio, che più volte ha dichiarato di voler allontanare Mediaset dal cosiddetto "trash televisivo".

Grande Fratello, interviene il Codacons: "Riteniamo che sia opportuno che Mediaset prenda in considerazione l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti degli autori del programma"

Nella lettera si legge:

"Negli ultimi mesi la trasmissione sembrerebbe aver suscitato numerose critiche da parte del pubblico e della stampa, evidenziando situazioni di dubbia qualità culturale e comportamenti che, ad avviso delle scriventi, lederebbero quei principi di rispetto e correttezza che un servizio televisivo dovrebbe garantire ai telespettatori."

Inoltre, le associazioni denunciano l'incoerenza tra le parole di Pier Silvio Berlusconi e la realtà dei fatti:

"Tale scenario apparirebbe in aperto contrasto con le Sue dichiarazioni più volte rilasciate in merito alla necessità di una televisione che superi definitivamente il concetto di ‘trash’."

Un'accusa piuttosto diretta, che mette in discussione la reale volontà di Mediaset di cambiare rotta e proporre contenuti più etici e di qualità. Un altro punto critico evidenziato nella lettera riguarda l'influenza negativa che certi comportamenti potrebbero avere sul pubblico più giovane:

"Non possiamo ignorare il fatto che una parte significativa del pubblico che segue il Grande Fratello sia composto da minori, i quali possono essere facilmente influenzati dai messaggi e dai comportamenti trasmessi dal programma."

Infine, le associazioni chiedono a Mediaset di prendere provvedimenti concreti nei confronti degli autori del Grande Fratello:

"Riteniamo che sia opportuno che Mediaset prenda in considerazione l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti degli autori del programma, qualora venissero confermati comportamenti e dinamiche che violano i principi di rispetto e correttezza."

Nelle ultime settimane, la luce dei riflettori della Casa si è spostata anche fuori, soprattutto in merito al televoto (di cui si fanno presente il metodo VPN e dei Bot , per eliminare o avvantaggiare dei concorrenti) e i ripetuti atteggiamenti aggressivi di Lorenzo Spolverato che, paradossalmente non viene penalizzato ma persino premiato con sorprese (la scorsa settimana ha incontrato la mamma), ed è anche il primo finalista dell'edizione. A nulla sono serviti, l'indignazione del pubblico e quella delle varie testate giornalistiche per una volta tutti coesi nel chiedere provvedimenti nei confronti del modello milanese.

