Grande Fratello, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma tornano all'attacco contro Helena Prestes e Stefania Orlando (VIDEO)

Le discusse concorrenti del Grande Fratello, Chiara Cainelli e Zeudi Di Palma, si confrontano sugli aspetti che le infastidiscono del comportamento assunto da Helena Prestes e Stefania Orlando nella Casa.

Helena Prestes e Zeudi Di Palma continuano a criticarsi a vicenda nella Casa del Grande Fratello. Se la concorrente brasiliana si è sfogata con Javier Martinez, l'ex Miss Italia si è confrontata con Chiara Cainelli sugli aspetti che la infastidiscono del comportamento della modella e Stefania Orlando.

I dubbi di Helena su Zeudi

Manca poco alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda domani giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa, Helena Prestes e Zeudi Di Palma continuano a stuzzicarsi e ad attaccarsi a distanza. Parlando con il suo amato Javier Martinez, infatti, la modella brasiliana non è riuscita a nascondere i suoi dubbi e perplessità sui comportamenti assunti dalla giovane concorrente. Per lei, l'ex Miss Italia non è vera e trasparente, anzi è poco chiara e inaffidabile.

"Sono tutte bugie che lei racconta a sé stessa, lei sa tutto" ha confessato Helena accusando Zeudi di fare sempre un dramma per tutto e di averle mancato di rispetto "Se è presa da me, perché va contro di me? Mi turba che dovrò affrontare questa cosa. Io le voglio bene, ma lei è amica di Chiara". Helena quindi sembra avere le idee molto chiare: l'ex Miss Italia l'ha delusa troppe volte e per questo si è decisa a non voler più far passi indietro.

Le critiche di Chiara e Zeudi

Il rapporto nato nella Casa del Grande Fratello tra Helena Prestes e Zeudi Di Palma sembra essere arrivato al capolinea. Se da una parte la modella brasiliana ha accusato la giovane gieffina di non essere sincera, dall'altra quest'ultima si è lasciata andare a uno sfogo con Chiara Cainelli in cui si è detta stanca e infastidita anche dal comportamento di Stefania Orlando.

"Si agitano perché vogliono la clip" ha sbottato Zeudi. Il suo pensiero è che Helena abbia tirato fuori ancora una volta il suo bacio con Alfonso D'Apice per attaccarla, per screditarla ancora, quando lei, invece, le ha dato modo di ricredersi, di avvicinarsi, di provare almeno ad avere un rapporto amichevole "Non c'è sensibilità. È tutto fuori luogo". Un pensiero condiviso anche da Chiara, che è tornata a parlare dell'eliminazione del suo amato Alfonso, rivelando di essere dispiaciuta per non averlo salutato come avrebbe voluto "Lui per me era il top, spero di poterlo salutare".

Ricordiamo che Chiara è nuovamente finita al televoto per l'eliminazione insieme a lei, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta. Sarà proprio la giovane trentina la prossima eliminata dal gioco? L'appuntamento con il Gf è per giovedì 20 febbraio 2025 in prima serata su Canale 5.

