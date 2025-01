Grande Fratello, Chiara Cainelli e Lorenzo Spolverato a confronto: "Nessuno è indispensabile" (VIDEO)

News VIP

Chiara Cainelli si confida con Lorenzo Spolverato dopo l'ultima puntata del Grande Fratello, condividendo alcuni lati del proprio carattere in vista di una possibile frequentazione con il gieffino Alfonso D'Apice.

Nella Casa del Grande Fratello è nata una bella complicità tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, che non perdono mai occasione di confrontarsi e raccontarsi. Subito dopo la diretta, infatti, i due giovani concorrenti si sono ritrovati in piscina per scambiare due chiacchiere e darsi preziosi consigli d'amore.

Il confronto tra Chiara e Lorenzo al Gf

Tempo di confessioni per Chiara Cainelli nella Casa del Grande Fratello. Parlando con il suo amico Lorenzo Spolverato, la gieffina ha ammesso di essere una persona molto indipendente e autonoma, proprio per questo, non sente la necessità di dover trovare necessariamente un partner con cui poter condividere la sua quotidianità: "Io voglio essere un individuo completo". Parole che hanno provocato la reazione del modello milanese, che l'ha invitata a non precludersi nulla e a cercare la persona giusta:

Io credo che te questa completezza la stai ancora cercando...a un certo punto arriverà una persona che è completa come te, ma ad oggi forse non sei ancora pronta. Tenendo quella parte che ti fa piacere di Alfonso, se tu stai così ferma sulle tue, alla fine l'altra persona molla. Perché non provi a lasciarti andare per provare a capire...ti stai forza privando delle cose...

Dopo aver ascoltato i consigli di Lorenzo, Chiara ha provato a spiegargli il suo punto di vista. Senza mezzi termini, la giovane concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ammesso di non volersi impegnare in una relazione perché è certa di non riuscire a dare al partner tutte le attenzioni di cui ha bisogno:

Per me impegnarsi vuol dire seguire delle regole, ma io non ho regole. Alfonso è una bellissima persona, però quando si tratta di entrare nel merito della relazione so che posso essere infame. Io ho sempre spiccato da sola nella mia vita. Nessuno è indispensabile, io cammino da sola. Io non perdo il mio tempo con le persone che mi fanno perdere del tempo. Io non ho bisogno di nessuno.

Luca, Shaila e Lorenzo contro i ripescaggi

Nel corso dell'ultima diretta, il Grande Fratello ha cercato di rimescolare le carte in tavola con il ripescaggio a sorpresa. La scelta del pubblico di Canale 5 di far rientrare in gioco alcuni ex concorrenti ha sconvolto e infastidito Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani. Se l'attore si è detto contrario al rientro di Jessica Morlacchi, i due fidanzatini non hanno nascosto il loro dissenso per il ritorno di Helena Prestes.

"Mi fa pensare che persone che hanno ricevuto punizioni o che si sono ritirati possono avere l’opportunità di rientrare. E mi riferisco anche a Jessica. Questi qua conoscono tutto ciò che è successo fuori. Per noi è un’incu***a soprattutto per chi ti è stato nemico. Non è giusto!" ha sbottato Shaila trovando l'appoggio di Lorenzo, che ha dichiarato "È un plus per loro, sono avvantaggiati e non è giusto. Sanno come muoversi".

Ad ogni modo, i sei ex concorrenti che sono al televoto per rientrare nella Casa sono: Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Michael Castorino e Iago Garcia. Chi varcherà la famosa porta rossa? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda giovedì 23 gennaio in prima serata su Canale 5.

