Grande Fratello, Chiara Cainelli dubita di Lorenzo Spolverato: "Ho dei dubbi su di lui"

Al GF, Chiara Cainelli ammette di nutrire qualche dubbio sulle intenzioni di Lorenzo Spolverato, a causa delle parole di Alfonso D'Apice nei suoi confronti.

Questa sera, lunedì 24 marzo, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello, il programma tv di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. In attesa di scoprire cosa ci attende in questo penultimo appuntamento del reality show, nella Casa da alcuni giorni i gieffini discutono dei rapporti che hanno instaurato in questi sei mesi. Tra loro anche Chiara Cainelli ha espresso la sua su Lorenzo Spolverato, ammettendo di non riuscire a fidarsi come prima del modello milanese.

GF, Chiara Cainelli su Lorenzo Spolverato: "Ho dubbi su di lui, però..."

Confrontandosi con Maria Vittoria Minghetti, Chiara Cainelli ha ammesso che le parole di Alfonso D'Apice su Lorenzo Spolverato hanno iniziato a far breccia dentro di lei. Anche se sa di non doversi far influenzare da ciò che viene riferito fuori, poiché lei stessa ha notato come la percezione di ciò che avviene nella Casa del GF cambi quando si è al di fuori del reality show: "Io lo capisco Alfonso, non so come può essere percepito da fuori, perché so com'era quando sono entrata. Avrei assecondato Alfonso che diceva che Lorenzo mi stava usando, che sta giocando, ma per farlo ci avrei dovuto sbattere la testa. Solo allora avrei dato ragione ad Alfonso". La gieffina prosegue dicendo che, nonostante ci siano dei dubbi, lei crede alla buonafede di Lorenzo, anche se le parole di Alfonso non le può ignorare del tutto.

"Sono io che sono qui dentro, quindi, devo vivermi io questo percorso e capire con chi ho a che fare. Non ho visto ciò di cui mi ha parlato Alfonso" ha proseguito Chiara. La gieffina di recente ha avuto diverse discussioni sul tema della lealtà e dell'amicizia con Zeudi Di Palma, a causa di alcune incomprensioni che avevano portato le due a dividersi. Nelle scorse ore, tuttavia, Chiara si è scusata con Zeudi e le due sono tornate a fidarsi l'una dell'altra.

Con Lorenzo Spolverato, Chiara ha stretto nel corso delle settimane di permanenza al GF un legame così forte che molti fan degli Shailenzo hanno pensato che la gieffina potesse essere una minaccia per la stabilità della coppia. Spolverato, tuttavia, ha sempre ammesso di considerarla solo come un'amica e anche alla luce della lite con Zeudi Di Palma ha dichiarato di apprezzare Chiara per la sua lealtà e onestà verso gli amici.

GF, Pamela Petrarolo avrà un faccia a faccia con alcuni dei gieffini? L'enigmatico post

Questa sera andrà in onda su Canale 5 la semifinale del GF e, a detta di Pamela Petrarolo, ci potrebbe essere una "resa dei conti" a lungo attesa dall'ex membro delle Non è la Rai. La showgirl ha pubblicato sui social un enigmatico post che lascia intendere che ci siano delle questioni irrisolte e che avrebbe tanto da dire, perché desidera che il pubblico sappia la verità e non resti nell'ignoranza, venendo così manipolato. Le parole della gieffina hanno suscitato delle curiosità tra i fan del reality show, anche perché dalle Anticipazioni non sembra sia emerso alcun confronto particolarmente infuocato tra i gieffini.

Su Instagram, l'ex Non è la Rai ha postato una sua foto e ha aggiunto come didascalia le seguenti parole: "Stasera ci sarà la semifinale del GF e io sono carichissima! Avrei da dire una miriade di cose! Chissà se avrò modo di dirne almeno un paio. Io ce la metterò tutta. Odio la falsità, la finzione, l'inganno. Il pubblico va rispettato, non tradito. Assisteremo alla cosiddetta resa dei conti? Chissà...io lo spero". Le parole di Pamela Petrarolo hanno stuzzicato i fan, che sono dell'idea che l'invettiva di cui parla la gieffina sia rivolta implicitamente ai Tommavi.

Questo perché, di recente, Petrarolo ha detto la sua sulle coppie del GF e ha sottolineato come Maria Vittoria Minghetti non abbia un reale interesse per Tommaso Franchi. A sua volta, quest'ultimo, una volta rientrato in possesso dei suoi canali social, ha eliminato i post del GF dal suo profilo Instagram e ha tolto il segui a diversi coinquilini, come appunto Pamela Petrarolo! Saranno loro i protagonisti di questa attesa "resa dei conti"? Non ci resta che attendere questa sera per scoprirlo!

