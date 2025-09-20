TGCom24
Grande Fratello
News VIP

Grande Fratello, Chiara Balistreri pronta a entrare nella Casa?: "Mi piacerebbe, lascio tante porte aperte"

Eleonora Gasparini

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, Chiara Balistreri è pronta a rimettersi in gioco nella famosa Casa del Grande Fratello? Ecco cosa ha dichiarato l'ex naufraga.

Chiara Balistreri è stata una delle concorrenti più apprezzate dell'ultima stagione de L'Isola dei Famosi. Ospite nell'ultima puntata di Casa Lollo, l'ex giovane naufraga ha ricordato la sua intensa esperienza in Honduras e parlato della possibilità di rivederla in qualche altro reality show come il Grande Fratello.

Chiara Balistreri: da L'Isola dei Famosi al Gf?

Lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la prima puntata della nuova stagione del Grande Fratello. Al timone per la prima volta troveremo l'amatissima Simona Ventura, che ha promesso tante emozioni, inaspettati colpi di scena e storie di vita vera capaci di appassionare il grande pubblico.

Sarà un'edizione davvero speciale che segnerà un vero e proprio ritorno alle origini con una durata di 100 giorni e un cast interamente composto da concorrenti Nip. Resterà deluso, quindi, chi si sarebbe aspettato di vedere giovani tiktoker, influencer o altri personaggi del mondo dello spettacolo con un grande seguito sui social.

Nell'attesa, un'ex amata naufraga dell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi ha rilasciato un'intervista in cui ha parlato della possibilità di rivederla sul piccolo schermo. Stiamo parlando di Chiara Balistreri che ha rivelato che le piacerebbe mettersi di nuovo in gioco e magari chissà...varcare anche la famosa porta rossa del Grande Fratello.

Chiara Balistreri pronta a nuove esperienze televisive

Reduce dall'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che ha visto trionfare Cristina Plevani, la giovane Chiara Balistreri è pronta ad affrontare nuove sfide. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, l'ex naufraga ha raccontato di aver ricevuto altre minacce di morte, fatto un bilancio della sua esperienza in Honduras e parlato della possibilità di partecipare a qualche altro reality show come il Grande Fratello, che tornerà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 con una nuova edizione:

Mi piacerebbe, sono giovane, lascio tante porte aperte. Può cambiare tutto da un momento all'altro. L'Isola è stata per me un'esperienza forte, che solo chi la vive può capire quanto è pesante. Se dovesse presentarsi un'altra opportunità lavorativa in ambito televisivo perché no, ma rimango salda al mio messaggio e a quello che è la mia persona.

