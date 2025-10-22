Grande Fratello, caos nella Casa: Grazia spara a zero su Jonas e Simone (VIDEO)

News VIP

In occasione del #backtothefutureday, Grazia Kendi ha rivelato le proprie previsioni sul percorso di Jonas Pepe e Simone De Bianchi, scatenando un'accesa discussione nella Casa del Grande Fratello.

Le previsioni dell'almanacco del futuro hanno letteralmente stravolto gli equilibri all'interno della Casa del Grande Fratello. Tra tutti, Grazia Kendi ha deciso di vuotare il sacco e sparare a zero su alcuni dei suoi compagni di avventura, provocando inevitabilmente la dura reazione dei diretti interessati.

Le previsioni taglienti di Grazia Kendi al Gf

Manca sempre meno alla nuova puntata del Grande Fratello, che andrà in onda lunedì 27 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, nella Casa è scoppiato il caos. Il motivo? Un nuovo comunicato che invitava tutti i concorrenti del reality show condotto da Simona Ventura a scrivere su un almanacco del futuro le proprie previsioni:

Oggi è il #BACKTOTHEFUTUREDAY. Per celebrarlo degnamente, ognuno di voi dovrà scrivere nella sua copia dell'almanacco del futuro le proprie previsioni. Tutti i pronostici verranno letti ad alta voce. Che il futuro abbia inizio e ricordate… l'almanacco non mente mai!.

Leggi anche Nuovo scontro tra Donatella e Francesco al Gf

Uno dopo l'altro, i concorrenti del Gf hanno raggiunto il Led e, davanti ai loro compagni d'avventura, hanno letto le proprie previsioni. Tra gli ultimi che hanno raggiunto il centro del salone Grazia Kendi che, senza mezzi termini, ha puntato il dito contro Jonas Pepe, Simone De Bianchi e tirato in ballo anche Francesca Carrara.

Grazia punta il dito contro Jonas e Simone: la reazione di Francesca

Grazia Kendi ha deciso di vuotare il sacco e svelare il suo reale pensiero su alcuni protagonisti della 19esima edizione del Grande Fratello. In occasione del gioco dell'almanacco del futuro, la giovane concorrente ha puntato il dito contro Jonas Pepe e Simone De Bianchi. Secondo Grazia, il modello non riuscirà ad arrivare in finale in quanto molte persone si sono ricredute su di lui: "Non è perché abbiamo discusso. Le persone ti stanno rivalutando. Secondo me, la settimana prossima potresti finire in Nomination".

A rivelarsi il più finto, invece, sarà Simone. "Ieri ne ho avuto la conferma. Dire a una persona che nella vita vincerà solo vincendo questo gioco, è una cosa molto offensiva. Io nella vita ho già vinto" ha dichiarato Grazia che, non contenta, ha poi tirato in ballo anche Francesca Carrara "A te piace che tuo figlio dica queste cose?".

Infastidita dalla situazione, Francesca ha invitato Grazia a non mettere in mezzo questioni personali e a non giudicare l'educazione che ha dato a Simone: "Qui stiamo parlando del gioco, non della vita". La gieffina ha poi concluso la lettura del suo almanacco rivelando cosa pensa delle varie amicizie nate nella Casa, come quella tra Francesca e Benedetta Stocchi o Giulia Soponariu e Jonas. Ci avrà preso? Staremo a vedere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.