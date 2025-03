Grande Fratello, Zeudi Di Palma si avvicina alla vittoria finale? I sondaggi premiamo l'ex Miss Italia

News VIP

Zeudi Di Palma è attualmente la concorrente con preferenze più elevate nei televoti. Sarà lei a trionfare nella lunga edizione del Grande Fratello che tra qualche settimana giungerà al termine?

Questa lunga edizione del Grande Fratello, iniziata lunedì 16 settembre 2024, giungerà al termine lunedì 31 marzo prossimo. I primi due finalisti ufficiali sono stati eletti dal pubblico la termine di un televoto flash che ha in parte escluso altri concorrenti.

Grande Fratello, Zeudi Di Palma è attualmente la favorita per la vittoria

Come finalista maschile il primo concorrente è stato Lorenzo Spolverato (dopo l'esito un televoto a dir poco rocambolesco in studio) e due settimane dopo è stata eletta la finalista femminile, ovvero Jessica Morlacchi che ha battuto, a sorpresa, Helena Prestes.

L'esito dei televoti in corso, come è mai chiaro e lampante, è il risultato di un alleanza di vari fandom che votano un concorrente per penalizzarne un altro (come il caso della Prestes, i cui detrattori hanno votato la Morlacchi). Ad oggi, considerando le percentuali, esiste un possibile vincitore, anzi vincitrice che potrebbe essere la vera sorpresa dell'edizione. Di chi stiamo parlando? Della giovane campana, Zeudi Di Palma, entrata in punta di piedi nella puntata di lunedì 2 dicembre 2024. L'ex Miss Italia può contare, ad oggi, il fandom più numeroso di tutti e sono proprio i suoi sostenitori a determinare quelli delle ultime settimane.

Zeudi non aveva molte preferenze all'inizio della sua avventura nella Casa, ma giorno dopo giorno, chi si è appassionato al suo rapporto con Helena, l'ha iniziata a premiare e sostenere nei confronti di una relazione che ormai è decisamente naufragata (la modella brasiliana è ormai insuperabile al suo Javier). E anzi, nella relazione non nata con la modella, si punta il dito proprio contro la Prestes, mentre Zeudi è vista come una vittima. Nell'ultimo confronto diretto, la DI Palma ha battuto Helena, con la seguente percentuale: 31,48 per la Miss e 31,28 per Helena. Un dato molto significativo considerando quanto manca alla fine del reality. Le percentuali di Shaila Gatta si aggirano intono al 22% dunque molto lontane da quelle di Zeudi.

Quando si è trattato di votare per il bonus di ritorno in cui la Di Palma è finita al televoto con Lorenzo, Shaila e Javier, Zeudi ha vinto con il 27% con molto distacco dal secondo classificato, ovvero l'argentino Martinez con il 14/%. A seguire, Lorenzo Spolverato con il 13% e Shaila con il 9%. In quella specifica votazione mancava Helena (votata con il 70% per farla rientrare in gioco tra gli ex gieffini) ma è molto indicativa sulla netta preferenza da parte del pubblico. Il team di Helena si sta sfaldando, con l'eliminazione di Iago, Jessica e Luca Calvani mentre il gruppo "Shailenzo" sembra, sulla carta più forte (stasera rischia anche MariaVittoria) tuttavia, potrebbero rimanere tutti con un pugno di mosche in mano e assistere alla vittoria di Zeudi che non è nemmeno una veterana. Un outsider? Tommaso Franchi, di cui ancora non si conoscono bene le preferenze del pubblico.

