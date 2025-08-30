TGCom24
Grande Fratello, brutto incidente per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli: l'ex gieffino in lacrime racconta tutto

Eleonora Gasparini

I due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli, vittime di un pericoloso incidente stradale in America: "Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze. Abbiamo visto la morte con gli occhi".

Il Grande Fratello sta per ripartire con una nuova edizione condotta da Simona Ventura. Nell'attesa, i due ex gieffini Alfonso D’Apice e Chiara Cainelli sono rimasti coinvolti sfortunatamente in un pericoloso incidente stradale.

Attimi di panico per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli

Simona Ventura sarà la conduttrice della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello, che partirà il prossimo lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5. In attesa di scoprire da chi sarà formato il cast, due ex protagonisti del reality show condotto da Alfonso Signorini sono finiti al centro dell'attenzione mediatica.

Stiamo parlando di Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli che, nelle ultime ore, sono rimasti coinvolti in un pericoloso incidente automobilistico mentre erano in vacanza in America. A rivelarlo è stato proprio l'ex volto del Gf e Temptation Island, che è intervenuto sui social raccontando che si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è ribaltato.

Il drammatico racconto di Alfonso D'Apice

Attimi di panico e paura per Alfonso D'Apice e Chiara Cainelli. I due protagonisti dell'ultima edizione del Grande Fratello si trovavano a Las Vegas quando il van a bordo del quale viaggiavano si è completamente ribaltato. A documentare il drammatico episodio sui social ci ha pensato l'ex volto di Temptation Island tramite un video in cui si vedono l'auto con i vetri rotti e le ferite riportate da lui:

Sarà esplosa una ruota. Il van ha frenato e poi si è ribaltato. Ho subito controllato che Chiara stesse bene, poi mi sono rialzato e sono passato davanti a tutti per raggiungere il vetro anteriore che non si era rotto. L’ho spaccato con lo specchietto retrovisore e mi sono tagliato la mano. Poi ho cominciato a dare calci finché la mia gamba ha attraversato il vetro e mi sono ferito. Mi sono strappato tutta la gamba.

Destabilizzato e ancora sconvolto, Alfonso non è riuscito a trattenere le lacrime: "Non abbiamo avuto fortuna durante queste vacanze. Abbiamo visto la morte con gli occhi". Se il ragazzo ha deciso di intervenire e documentare tutto, Chiara ha preferito rimanere in silenzio. A rassicurare i fan della coppia anche Antonio Maietta: "Ho sentito la madre di Alfonso. Sono vivi per miracolo e scossi dalla paura".

Eleonora Gasparini
