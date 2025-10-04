Grande Fratello, Benedetta vuota il sacco sul rapporto con Giulio: "Lo sto studiando" (VIDEO)

News VIP

Benedetta Stocchi confida ad Anita Mazzotta alcuni dubbi su una loro compagna di avventura e si apre riguardo il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello con Giulio Carotenuto.

Lunedì 6 ottobre 2025 in prima serata su Canale 5 andrà in onda la seconda e imperdibile puntata della 19esima edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, le gieffine Benedetta Stocchi e Anita Mazzotta si sono ritagliate del tempo per scambiarsi pareri su alcuni loro compagni di gioco.

Benedetta e Anita a confronto sugli altri concorrenti del Gf

Manca davvero poco alla seconda puntata del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 giunto alla sua 19esima edizione. Dodici i concorrenti che hanno già varcato la famosa porta rossa e sono pronti a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico di Canale 5: Anita Mazzotta, Matteo Azzali, Omer Elomari, Francesca Carrara e Simone De Bianchi, Giulio Carotenuto, Grazia Kendi, Francesco Rana, Donatella Mercoledisanto, Benedetta Stocchi, Giulia Soponariu e Domenico D’alterio.

Nell'attesa, Anita e Benedetta hanno deciso di confrontarsi e rivelare il loro pensiero sugli altri protagonisti del reality show condotto da Simona Ventura. Senza troppi giri di parole, la romana ha ammesso di aver notato un atteggiamento molto strano e ambiguo da parte di una loro coinquilina: "Se ci hai fatto caso, prima lei si è comportata in un modo strano con me e ora a cambiato atteggiamento. Lo sento che c'è qualcosa". Ma di chi staranno parlando?

La confessione di Benedetta sul flirt con Giulio

Dopo aver criticato il comportamento assunto da una gieffina, Benedetta Stocchi ha voluto affrontare l'argomento riguardante il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello con Giulio Carotenuto. Tra risate, baci e abbracci, i due sembrano essere diventati inseparabili. Il loro avvicinamento inaspettato, soprattutto per la celerità con cui è nato, ha però fatto storcere il naso a parecchi concorrenti, che li hanno accusati di aver messo in atto una strategia per ottenere maggior visibilità.

"Non riesco a capire quanto tu ci sia già dentro con Giulio" ha esordito Anita Mazzotta cercando di capire le reali intenzioni dei due concorrenti. I dubbi della piercer milanese hanno provocato la reazione immediata di Benedetta, che ha cercato di chiarire la sua posizione nei confronti di Giulio. "Non ci sto, lo sto studiando. Sai cosa non mi piace? Che in questi giorni non stiamo comunicando" ha confessato la gieffina rivelando di essere ancora bloccata per il fatto di non essere riuscita ad affrontare un discorso serio con lui.

Leggi anche Gianmarco Steri al party di Chi: Signorini lo vuole al Grande Fratello

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Benedetta, Anita l'ha invitata non trattenersi e a viversi ogni istante nella Casa, soprattutto perché, questa che stanno vivendo, è un'esperienza unica: "Non farti problemi". La Stocchi seguirà i consigli della sua compagna di avventura? Per scoprirlo non ci resta che attendere la nuova puntata del Gf, che andrà in onda lunedì 6 ottobre alle 21.40 circa su Canale 5.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.