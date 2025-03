Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna sui social dopo lo scontro con Stefania Orlando e Cesara Buonamici: "Fiera di me"

News VIP

Beatrice Luzzi ha avuto un duro scontro con Stefania Orlando e Cesara Buonamici al GF ieri sera. A distanza di qualche ora dall'accaduto, l'opinionista è tornata sui social per dire la sua.

La scorsa puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, giovedì 13 marzo, ha regalato al pubblico un duro scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando. A dar ragione a quest'ultima è intervenuta anche l'altra opinionista del reality show di Canale 5, Cesara Buonamici. A distanza di ore dallo scontro, Beatrice Luzzi ha rotto il silenzio sui social e ha postato un messaggio che ha scatenato non poche polemiche.

GF, Beatrice Luzzi rompe il silenzio dopo lo scontro con Cesara Buonamici e Stefania Orlando

Beatrice Luzzi è stata protagonista di un duro botta e risposta con Stefania Orlando e Cesara Buonamici: con la conduttrice e concorrente del GF, l'opinionista aveva già avuto qualche attrito in passato e nel corso della puntata di ieri le due sono arrivate a un confronto finale piuttost acceso. Le parole dell'opinionista non sono particolarmente piaciute a Cesara Buonamici, tanto che la giornalista ha dichiarato senza mezzi termini di essere dalla parte di Stefania Orlando e che non apprezzava che si usasse il disprezzo umano verso qualcuno che aveva esprimeva un'opinione diversa.

Beatrice aveva dichiarato di non approvare il comportamento di Stefania, poiché era entrata nella Casa a percorso già iniziato e non aveva mancato di esprimere pareri molto duri, dei "giudizi trancianti" sui sentimenti e sul comportamento di alcuni dei più giovani concorrenti, come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Stefania Orlando non si è tirata indietro e ha ribattuto che l'antipatia dell'opinionista nei suoi confronti risaliva a molto prima che lei diventasse concorrente del GF, ma che nonostante l'avesse notato non aveva intenzione di giocare la carta del vittimismo. Lo scontro è proseguito con l'intervento di Cesara Buonamici, che ha anche tirato in ballo la negatività che le "tifoserie sfegatate da stadio" avevano portato al programma e che sarebbe stato meglio non dimostrarsi così di parte nel proteggere alcuni dei concorrenti.

GF, il messaggio di Beatrice Luzzi a distanza di ore dallo scontro con Stefania Orlando

A distanza di ore dallo scontro, Beatrice Luzzi ha deciso di tornare sui social ed esprimere il suo pensiero sullo scontro avuto ieri con Stefania Orlando e Cesara Buonamici. Nonostante entrambe le donne abbiano specificato che non si trattava di attacchi personali, l'ex gieffina non sembra pensarla allo stesso modo, visto che su X ha postato un commento che non è passato inosservato.

Sull'ex Twitter, Beatrice Luzzi ha pubblicato un tweet che ha sollevato qualche perplessità e che ha spinto diversi fan a riconsiderare la loro opinione su colei che, l'anno scorso, aveva conquistato l'attenzione e l'affetto del pubblico con il suo modo di fare diretto. Complice anche l'essere diventata bersaglio di critiche e offese da parte di altri gieffini, Beatrice era stata considerata la regina del GF e la vera vincitrice del programma tv. Tuttavia, la sua condotta come opinionista ha fatto storcere più di qualche naso e il commento pubblicato poche ore fa su X ha contribuito a far discutere.

Con un breve messaggio, Luzzi ha chiaramente detto di non essere per nulla pentita di quanto accaduto e delle sue dichiarazioni: "Lasciatemelo dire: sono molto fiera di me".

lasciatemelo dire: sono molto fiera di me — BeatriceLuzziOfficial (@Beatrice_Luzzi_) March 14, 2025

