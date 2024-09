Grande Fratello, Beatrice Luzzi senza freni: "Shaila sta giocando su più fronti, Lorenzo sta cercando un ruolo"

News VIP

L'opinionista della nuova edizione del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, si sbilancia su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato e svela chi potrebbe essere la sua erede nella Casa.

Dopo aver partecipato al Grande Fratello come concorrente, Beatrice Luzzi è tornata nel reality per vestire i panni di opinionista. Intervistata dal settimanale Chi, l'attrice ha parlato di questa nuova esperienza televisiva accanto a Cesara Buonamici e detto la sua su Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato.

Beatrice Luzzi si sbilancia sui concorrenti del Gf

Domani, giovedì 26 settembre 2024, in prima serata su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Nell'attesa, Beatrice Luzzi ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi in cui ha parlato della sua scelta di vestire i panni di opinionista. Non solo. Guardando all’attuale edizione del reality show, l'attrice ha rivelato di aver già individuato chi potrebbe essere la sua "erede" nella Casa:

Qualche giorno fa ho detto Yulia e, dopo che ha preso più nomination di tutti, ho capito che non mi ero sbagliata. Ma per motivi diversi: lei, per ora, è rimasta sulle sue, è riservata.

Dopo aver detto la sua su Yulia Bruschi, la nuova opinionista del Grande Fratello ha commentato il comportamento assunto nella Casa da Shaila Gatta, con la quale ha avuto uno scontro durante l'ultima diretta, e Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore si è avvicinato alla modella Helena Prestes:

Shaila, intanto, sta giocando su più fronti, giustamente, approfittando di tutte le occasioni di scambio. Non credo che si lascerebbe andare a una “ship”. Certo, fra lei e Lorenzo qualcosa sta nascendo, ma anche lui gioca su diversi campi. Un concorrente, Javier, lo ha nominato, dicendo che recita e che vuole essere sempre protagonista. Ho confermato che, secondo me, in alcuni scambi con gli altri concorrenti, Lorenzo fa tante domande ma, in fondo, non ascolta le risposte. Sta cercando un ruolo, qualche volta lo fa in maniera aggressiva. Sta facendo un po’ di teatro.

Shaila e Lorenzo: percorsi a confronto

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono, al momento, tra i protagonisti indiscussi dell'attuale edizione del Grande Fratello. Se la ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia ha rivelato di non voler iniziare nessuna relazione nella Casa ma ammesso di avere un'attrazione per Javier Martinez, il concorrente milanese non si è fatto scrupoli e si è avvicinato alla modella Helena Prestes. Proprio nelle ultime ore, i due gieffini si sono lanciati in un bacio a dir poco passionale grazie ad un gioco organizzato dalla redazione. Tra i due c'è una reale attrazione o è tutta una strategia per andare avanti?

