Grande Fratello, Beatrice Luzzi risponde alle polemiche su di lei: "Sono sempre stata coerente con me stessa"

Beatrice Luzzi ha risposto con un video alle ultime polemiche di cui è stata protagonista dopo l'ultima puntata del Grande Fratello: ecco cosa ha dichiarato.

Negli ultimi giorni, Beatrice Luzzi è stata al centro di diverse polemiche a causa del suo ruolo di opinionista del Grande Fratello: l'ex concorrente del reality show di Canale 5 aveva avuto durante la diretta uno scontro con Alfonso Signorini in seguito alla violazione del regolamento. Cercando di difendere Shaila Gatta dalle critiche di Stefania Orlando, Beatrice aveva riportato dall'esterno i commenti sui social, scatenando il fastidio del conduttore. In seguito ai rumors che vedevano entrambi ai ferri corti, Beatrice Luzzi è intervenuta sui social con un video, svelando come stanno le cose e replicando alle polemiche su di lei.

GF, Beatrice Luzzi replica alle polemiche su di lei: "Coerente sempre nel mio percorso"

Le polemiche sul comportamento di Beatrice Luzzi in qualità di opinionista del GF non si sono placate: da qualche puntata, infatti, il pubblico aveva sottolineato come talvolta l'ex concorrente della precedente edizione del reality show si mostrasse poco imparziale nelle sue dichiarazioni e avesse più volte avuto uscite dettate più da una sua personale antipatia, che da un'analisi lucida e distaccata che ci si aspetterebbe da un'opinionista. La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato lo scontro con Alfonso Signorini nel corso dell'ultima diretta del GF, andata in onda lunedì 17 marzo.

Beatrice è intervenuta in difesa di Shaila Gatta, contro il commento scritto su X da Stefania Orlando: l'ex vippona aveva accusato la ballerina di aver deciso di troncare la sua relazione con Lorenzo Spolverato per pura strategia, dato che la coppia degli Shailenzo non le avrebbe garantito la finale. Beatrice Luzzi ha deciso di intervenire nella discussione e ha riportato che i commenti social sotto il post di Stefania erano tutti a favore della ballerina. Questo ha però scatenato Alfonso Signorini che ha ricordato a Beatrice che quello che aveva fatto era una palese violazione del regolamento.

A distanza di giorni, Beatrice è intervenuta con un video pubblicato sul suo account Instagram, nel quale ha replicato sia alle ultime polemiche, sia all'intervista rilasciata da Stefania Orlando a Chi, nella quale la conduttrice l'accusava di "assecondare il pubblico". Nel filamto, Beatrice Luzzi ha invitato i fan a non focalizzarsi su polemiche sterili e inutili e a non diffondere cattiverie gratuite e fasulle: "Penso di essere sempre stata coerente in tutto il mio percorso. Non mi piace spappolare o spolpare la gente, soprattutto, quando sono in difficoltà, anzi, sento il bisogno di andare in loro soccorso".

GF, Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi ai ferri corti: interviene il conduttore

Prima ancora della risposta di Beatrice Luzzi, anche Alfonso Signorini è intervenuto a smentire le voci di una lite nel dietro le quinte dell'ultima puntata del GF durante la pubblicità. Chiacchierando con Grazia Sambruna nel format Boom, Signorini ha spiegato che quella sera, lunedì 17 marzo, la tosse che lo affliggeva era così forte che non avrebbe avuto neppure la forza di litigare con qualcuno: "L’unica verità è che non c’è stato assolutamente niente".

Signorini ha poi ribadito che l’unico momento di tensione con Beatrice Luzzi è stato quello che tutti hanno visto in diretta TV e che non aveva nulla da nascondere, perché "tutte le discussioni si fanno davanti alle telecamere, in diretta". Scherzando, inoltre, il conduttore ha rivelato un piccolo retroscena su cosa fa quando il GF va in pubblicità: "Sapete cosa faccio durante gli stacchi pubblicitari? Io me ne vado via… Dove vado? Vado a bere il tè all’arancia e al miele che mi faccio fare… Sto lì con la mia tazzina come una vecchia a bere e aspetto che riprenda la diretta."

