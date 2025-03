Grande Fratello, Alfonso Signorini furioso con Beatrice Luzzi: retroscena infuocati dallo studio

News VIP

Durante la 30esima puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini ha rimproverato severamente Beatrice Luzzi colpevole di aver riportato ai concorrenti informazioni dall'esterno. Da ciò che emerso da alcuni utenti presenti nel pubblico, il conduttore sarebbe stato particolarmente infastidito dai comportamenti dell'opinionista.

Nervi tesi durante la quarantesima puntata del Grande Fratello, andata in onda ieri sera su Canale 5. A scaldare gli animi non sono stati solo i concorrenti nella Casa, ma anche un acceso scontro in studio tra il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Beatrice Luzzi.

Grande Fratello, il retroscena: "Alfonso Signorini nero contro Beatrice è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei"

Al centro della discussione, il recente post social di Stefania Orlando contro Shaila Gatta e la sua posizione su Lorenzo Spolverato. Mentre in puntata si commentava la vicenda, la Luzzi ha preso le difese di Shaila, rivelando un dettaglio che ha scatenato la reazione del conduttore.

L'opinionista ha infatti riferito alla gieffina che sotto il post di Stefania erano presenti numerosi commenti negativi, aggiungendo:

"Quando Shaila ha preso la decisione di lasciare Lorenzo, Stefania l’ha molto incoraggiata e si è complimentata. Quando è arrivata la madre, Shaila aveva già lasciato Lorenzo, e comunque l’ha fatto per una scenata di lui indimenticabile, di cui ancora non abbiamo avuto ben chiare le motivazioni e le spiegazioni, di fronte alla quale qualunque donna avrebbe dovuto lasciare il proprio uomo. Shaila, sappi che sotto questo post di Stefania ci sono decine e decine di commenti negativi, quindi stai tranquilla."

Una dichiarazione che ha mandato su tutte le furie Alfonso Signorini, il quale l’ha immediatamente ripresa in diretta, sottolineando che, da regolamento, non è consentito riportare ai concorrenti informazioni provenienti dall’esterno.

"Beatrice, noi abbiamo letto il post di Stefania come ex concorrente. Tu, nelle vesti di opinionista, non puoi rivelare questi commenti dall’esterno. Per regolamento non si può fare. Hai fatto una cosa non corretta."

Beatrice, tuttavia, non ha accettato il rimprovero e ha difeso la sua posizione, sostenendo che fosse giusto che Shaila ne fosse al corrente:

"Era importante che Shaila lo sapesse, lo trovo scorretto."

Ma il vero colpo di scena sarebbe avvenuto durante la pubblicità. Stando a quanto riportato sui social da Amedeo Venza attraverso una segnalazione, Signorini avrebbe lasciato lo studio visibilmente infuriato, inveendo contro la Luzzi.

"Sono tra il pubblico del GF, Alfonso nero contro l’opinionista, è uscito fuori dallo studio inveendo contro di lei. Siamo rimasti scioccati. Cioè, anche meno dai."

Anche l'esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato un retroscena di un utente presente durante la puntata:

“Deia, ti devo dire una cosa assurda!! Ero nel pubblico stasera al GF e durante la pubblicità sono andata in bagno... beh, ti giuro che ho sentito Alfonso fare il panico contro Beatrice!! Le ha parlato malissimo, era super alterato, sembrava proprio inca**aro nero! Gli autori cercavano di calmarlo ma l'aria era pesantissima! Ovviamente in puntata non si è visto nulla, ma è successo davvero!!”

