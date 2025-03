Grande Fratello, Beatrice Luzzi punge ancora Stefania Orlando: "Da quando è uscita dalla Casa parla solo di me"

News VIP

Ospite a Pomeriggio 5, Beatrice Luzzi ha nuovamente lanciato una frecciatina all'ex concorrente del GF Stefania Orlando. Ecco cosa ha dichiarato!

Lo scontro tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando non accenna a placarsi: l'opinionista del Grande Fratello e l'ex concorrente, eliminata di recente dal reality show di Canale 5, sono state protagoniste di un acceso botta e risposta a Pomeriggio 5, nel corso di questa settimana.

GF, Beatrice Luzzi punge Stefania Orlando: "Parla solo di me da quando è uscita"

Fin dall'ingresso di Stefania Orlando nella Casa del GF, tra lei e Beatrice Luzzi non sono mancate le frecciatine, anche a causa della diversa visione che le due ex gieffine hanno sulla coppia degli Shailenzo e su alcune delle dinamiche avvenute nel programma di Alfonso Signorini. Tuttavia, quello che sembrava solo un innocuo botta e risposta si è trasformato in uno scontro acceso sin dall'eliminazione di Stefania Orlando nelle ultime puntate. La gieffina, infatti, è tornata in studio, e ha avuto un faccia a faccia con Beatrice Luzzi molto forte, tanto che anche Cesara Buonamici si è trovata a intervenire per consigliare alla collega di moderare i suoi toni.

Nel corso dei giorni scorsi, sia Stefania Orlando sia Beatrice Luzzi sono state ospiti, separatamente, a Pomeriggio 5 e anche lì a turno hanno lanciato frecciatine contro la rivale. La prima è stata l'ex vippona che ha dichiarato che Beatrice non era una vera opinionista, titolo che a detta sua spettava soltanto a Cesara Buonamici che, con la sua imparzialità, aveva dimostrato maggiore contegno e una grande lucidità nell'analizzare la dinamiche tra i concorrenti. Anche a Casa Chi, Stefania Orlando ha espresso la sua opinione su Beatrice Luzzi, dichiarando che a differenza sua, lei non ha bisogno di mettersi in competizione o accusare gli altri per poter emergere e che con il suo modo di fare ha assecondato i fandom tossici che hanno portato in finale Lorenzo.

GF, continua lo scontro tra Beatrice e Stefania

A distanza di qualche giorno, Beatrice Luzzi è stata ospite di Pomeriggio 5 e ha deciso di replicare a tutte le frecciatine lanciate dall'ex vippona. Ieri, venerdì 21 marzo, insieme a Dario Maltese, conduttore del talk show pomeridianno di Canale 5, Luzzi ha sottolineato che per svolgere al meglio il suo lavoro di opinionista è solita guardare le clip dei concorrenti ogni giorno, per "farmi un'idea il più libera e indipendente possibile, da tutto e tutti. Giuro, mi guardo le clip tutti i giorni, facendomi un'idea indipendente da amicizie, diplomazie e dei fandomi di cui parla lei (riferendosi a Stefania Orlando ndr)". Inoltre, ha aggiunto l'ex gieffina, il suo stile la rende "scomoda", perché non usa mezze misure e preferisce dire la sua senza indorare la pillola

A riprova di questo, ha poi affermato, ha molti dei fan dei concorrenti del GF contro e, inoltre, è per dare una sua personale lettura delle dinamiche in casa che Mediaset l'ha scelta: "Ho molti fandom contro e credo che sia dovere di un'opinionista avere una lettura propria, non si può essere super partes, è un ossimoro".

Poi, ha lanciato una nuova stoccata a Stefania Orlando, pungendola sulle ultime dichiarazioni: "Cosa Stefania non ha capito di me? Ma secondo me lei non deve capire niente. Lei è una settimana che è uscita dalla casa del GF e non fa che parlare di me. Credo che non abbia fatto la concorrente in casa e che abbia giocato sulla pelle degli altri. Ora lo sta facendo sulla mia".

