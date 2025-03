Grande Fratello, Beatrice Luzzi critica Helena Prestes, ma Alfonso Signorini sbotta: "Non sei obiettiva"

News VIP

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, andata in onda ieri sera, lunedì 3 marzo 2025, Beatrice Luzzi ha nuovamente espresso un duro giudizio contro Helena Prestes. Tuttavia, il conduttore del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini, è intervenuto in difesa della modella brasiliana, tacciando l'opinionista di non essere obiettiva.

GF, lite tra Beatrice Luzzi e Helena Prestes. Interviene Alfonso Signorini

Helena Prestes è stata nuovamente protagonista di un blocco della puntata del GF in onda ieri sera, lunedì 3 marzo 2025, su Canale 5. La modella brasiliana, infatti, ha avuto un'accesa lite con Shaila Gatta durante la gita in esterna che la produzione ha offerto ad alcuni dei veterani della Casa. Questo litigio è stato poi analizzato dalle due opinioniste del reality, Beatrice Luzzi e Cesara Buonamici, e non sono passate inosservate le parole dell'ex concorrente del programma tv sulla modella.

"Helena fa sempre le stesse cose, invece di argomentare con Shaila, te ne sei andata, dicendole 'falsa, bugiarda'. In questi tre mesi abbiamo visto solo queste tre reazioni di fronte a un possibile confronto. O piangi, o dici parolacce o te ne vai" ha detto dura Beatrice Luzzi. L'opinionista ha poi difeso Shaila Gatta, dicendo che l'ex velina è rimasta invece al suo posto e ha provato ad argomentare la lite.

"Io non ho visto un'evoluzione in Helena in quella Casa, il bello del programma è potersi mettere in gioco, ma tu hai fatto sempre le stesse cose" ha poi concluso l'ex concorrente del GF.

GF, Beatrice Luzzi dura contro Helena Prestes, Signorini sbotta contro l'opinionista

"Sei sicura che altri concorrenti siano altrettanto evoluti?" ha replicato provocatoriamente Alfonso Signorini, che è intervenuto in difesa di Helena. Quando, infatti, l'opinionista l'ha attaccata dicendole che nei mesi all'interno del reality show il suo comportamento di fronte a uno scontro non è mai cambiato, ma si è sempre limitato a tre azioni: piangere, sbraitare o andar via, Signorini ha invece aggiunto: "Ma Helena fa anche altro, non è vero quello che dici, Beatrice. Qua bisogna essere obiettivi".

La difesa della modella da parte del conduttore è proseguita anche quando Beatrice Luzzi ha difeso Shaila, elogiandone il comportamento contro quello di Helena: "Anche gli altri litigano, cosa significa. Shaila ha reagito come ha reagito Helena, se quella ha provocato anche l’altra lo ha fatto a modo suo. No".

Beatrice Luzzi aveva già espresso un'opinione contraria verso la modella in altre occasioni, la più recente è stata durante un'ospitata a Pomeriggio 5. In quell'occasione Beatrice Luzzi oltre a definire Lorenzo Spolverato un "narcisista" ha anche risposto a chi ritiene che abbia dei pregiudizi su Helena Prestes. A detta dell'opinionista, infatti, Helena ha molte qualità che però non vuole o riesce a mostrare nel programma tv, preferendo mantenere un comportamento aggressivo ed egocentrico: "Helena è ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa [...] L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere".

