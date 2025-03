Grande Fratello, Beatrice Luzzi su Spolverato: "narcisista aggressivo", e risponde a chi ritiene abbia pregiudizi su Helena

News VIP

L'ex gieffina, ora opinionista del Grande Fratello insieme a Cesara Buonamici, è stata spesso criticata per i suoi continui attacchi nei confronti di Helena Prestes. Su Instagram, l'attrice romana ha deciso di replicare e dire la sua, esprimendo giudizi anche su altri concorrenti, attraverso un box domande.

Grande Fratello, Beatrice Luzzi: "Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile"

La Luzzi ha detto la sua ancora una volta contro Helena affermando che la modella brasiliana non merita di vincere il reality show. Tuttavia, come è ormai chiaro, l'opinionista non si è mai esposta più di tanto nei confronti di altri concorrenti abbastanza discussi e discutili come Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. "Chiedetelo a Signorini" , ha risposto, sul motivo per cui non ne parla, forse per intendere che non viene interpellata sull'argomento. A proposito del modello milanese, ha dichiarato:

"Io commento ogni qualvolta me ne viene data la possibilità. E non solo al Gf. Ho sempre detto che è un giocatore ossessivo, un narcisista aggressivo e poco generoso nei confronti della compagna. L’ho difeso e immunizzato solo rispetto a giudizi omofobi riportati, scorrettamente, dall’esterno."

Su Helena, la Luzzi ha ribadito di trovarla aggressiva e egocentrica (accuse che alcuni utenti hanno rivolto anche all'opinionista descrivendola come "egoriferita":

"Helena è ricca di virtù che però dimostra in percentuale irrisoria rispetto al tempo che passa a prevaricare in ogni confronto, e a offendere con gravi insulti sessisti la metà delle donne della casa (una sta tutto il giorno a letto e ci prova con tutti, l’altra è volgare e deve tornare al mercato, l’altra addirittura deve andare dallo psicologo a chiarire il suo orientamento sessuale e smetterla di fare show con la madre!!!). Da quando trascinò il fidanzato di un’altra in tugurio (dopo averci provato per mesi, rendendosi disponibile ad ogni tipo di umiliazione) per me Helena non rappresenta più un modello di donna libera ed emancipata ma piuttosto vecchio stile. L’aggressività, l’egocentrismo, la gelosia, il controllo su tutto e tutti, la rendono un’ottima concorrente, ma non per questo meritevole di vincere."

L'ex gieffina ha giustificato i comportamenti di Zeudi Di Palma per la sua giovane età, e a chi le ha fatto notare che questo discorso non è stato mai fatto per la sua acerrima nemica Anita Oliveri, ha detto:

"Ho sottolineato i 23 anni di Zeudi dopo giorni in cui ad attaccarla non era solo Helena ma anche Maria Teresa, Stefania e altri seniors. Too much. Ne approfitto per ricordare che, per lo stesso motivo, difesi per mesi Vittorio."

Sulla scorsa edizione, Beatrice ha affermato di non aver mai detto che avrebbe dovuto vincere ma "meritare di vincere".

