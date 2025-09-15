Gf Vip, Stefano Bettarini: "Io squalificato per una bestemmia mai pronunciata"

News VIP

Stefano Bettarini si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, tornando a parlare anche del Grande Fratello Vip a cui ha partecipato due volte: "Il calcio e la tv non mi mancano, oggi mi godo la vita"

Dopo anni trascorsi tra campi da calcio, prime serate televisive e reality show che lo hanno spesso riportato sotto i riflettori, Stefano Bettarini torna a parlare di sé in una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Oggi, a 53 anni, l’ex calciatore sembra aver trovato un nuovo equilibrio lontano dai clamori mediatici, scegliendo una quotidianità più sobria e serena. La sua carriera lo ha reso un volto noto non soltanto nel mondo dello sport, ma anche in quello dello spettacolo: dal Grande Fratello Vip all’Isola dei Famosi, passando per Temptation Island, Bettarini ha spesso catturato l’attenzione del pubblico.

Stefano Bettarini, la parentesi reality e le voci sul Grande Fratello

Adesso, però, racconta una vita diversa, fatta di stabilità, famiglia e scelte ponderate, sottolineando di non provare alcuna nostalgia per il passato:

“Vivo a Viareggio con Nicoletta, la mia compagna. Il calcio e la televisione non mi mancano. Negli anni ho investito nel mattone e va bene così, oggi si può dire che non lavoro e mi godo la vita. Non ho buttato via i soldi: i miei genitori mi hanno insegnato a non sperperare nulla, ma i miei sfizi me li sono tolti lo stesso”.

Parole che restituiscono l’immagine di un uomo più maturo, consapevole e lontano dagli eccessi di gioventù. Un capitolo importante della vita dell’ex calciatore è sicuramente la relazione con Nicoletta Larini, di 22 anni più giovane. Una storia che in tanti avevano bollato come passeggera, ma che invece ha resistito al tempo e alle critiche:

“Abbiamo messo a tacere i gufi, ci dicevano che saremmo durati sei mesi, stiamo insieme da otto anni. È un dono.”

Nonostante la sua presenza sia stata spesso associata al mondo dei reality, Bettarini oggi prende le distanze dalle voci che lo avrebbero voluto di nuovo protagonista, questa volta come inviato della nuova edizione del Grande Fratello:

“Avevo bisogno di staccare dopo la separazione. Nel 2005 andai tre mesi in Africa con ‘La Talpa’. Ho chiuso nel 2020 dopo il GF Vip. Lì fui squalificato per una bestemmia mai pronunciata. Dissi ‘porca madosca’. In realtà le mie ex fecero pressione per farmi fuori perché avevano paura dicessi qualcosa. Non l’avrei mai fatto”.

Un ricordo amaro che porta con sé anche la sensazione di essere stato giudicato in maniera affrettata, in un ambiente televisivo che non sempre concede seconde possibilità. Bettarini ha poi affrontato uno dei temi che più spesso lo hanno accompagnato durante la carriera calcistica: la fama da dongiovanni. Non senza una certa ironia e anche un pizzico di amarezza, ripercorre il periodo delle feste e le rinunce fatte quando era sposato con Simona Ventura:

“Mi ha fatto sia incazzare sia ridere. A me le donne sono sempre piaciute, ma non ho mai preso una multa perché andavo a fare serata. A Lucca, Orrico ci pesava ogni giorno. C’erano ragazzi che, pur di perdere mezzo chilo dopo aver fatto le tre, facevano gli skip col giaccone. Quando ero sposato con Simona Ventura avrò detto no a duecento eventi. I suoi tradimenti? Non ha più senso parlarne. Oggi ognuno fa la sua vita”.

Non poteva mancare il ricordo del momento più difficile della sua vita: l’accoltellamento del figlio Niccolò, avvenuto nel 2018 fuori da una discoteca. Un episodio che ha segnato profondamente Bettarini e tutta la sua famiglia:

“E i suoi aggressori sono liberi, non ci posso pensare. Oggi lui fa il personal trainer, è un armadio a due ante, sfoga la sua rabbia in questo modo. Ha sfiorato la morte, non lo superi mai. Ho avuto paura che non ce la facesse.”

Infine, uno sguardo alla carriera calcistica: un percorso che Bettarini giudica positivo, anche se non privo di rimpianti legati all’immagine che gli altri avevano di lui:

“Se mi sono sentito sottovalutato? Ho fatto la giusta carriera. Avrei meritato una grande squadra, ma al mio agente dicevano sempre la stessa cosa… ‘Bettarini è troppo bello per fare il calciatore’. Ero un fluidificante mancino dal bel piede. Sarò onesto: così, ce n’erano pochi”.

