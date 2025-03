Grande Fratello, arriva un nuovo aereo per la coppia Zeudi-Helena: la reazione dell'ex Miss Italia (VIDEO)

News VIP

Sulla Casa del GF è volato un aereo con un messaggio per la coppia Zeudi-Helena: ecco la reazione dell'ex Miss Italia

Pomeriggio di (ultimi) aerei per i concorrenti del Grande Fratello: poche ore fa, oggi, mercoledì 26 marzo, i gieffini hanno ricevuto nuovi messaggi dai fan che hanno inviato gli aerei per gli ultimi inquilini dell'attuale edizione del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Le fan della coppia Zeudi-Helena hanno deciso di inviare un messaggio alle loro beniamine e non è passata inosservata la reazione dell'ex Miss Italia.

GF, aereo delle fan Zelena per Zeudi e Helena: la reazione dell'ex Miss

Non sembrano volersi arrendere le fan Zelena, il fandom della coppia Zeudi Di Palma e Helena Prestes. Nonostante le due gieffine siano ai ferri corti e Helena sia felicemente innamorata e ricambiata da Javier Martinez, per una buona fetta del pubblico del GF la loro storia non è ancora conclusa.

Così, nel corso del pomeriggio di oggi, mercoledì 26 marzo, sulla Casa è passato un aereo con un messaggio per la coppia: citando il brano di Marco Mengoni, con cui il cantante ha trionfato in una delle ultime edizioni di Sanremo, le fan Zelena hanno dedicato a Zeudi e Helena la frase "H e Z, che giri fanno due vite". Entrambe sono arrivate in giardino per ringraziare le fan, ma tra loro il gelo non è stato scalfito.

Dopo che Helena si è allontanata per tornare in casa, Zeudi è rimasta in giardino e non è passata inosservata la reazione dell'ex Miss Italia. Parlando con Chiara Cainelli che era lì, Zeudi ha dichiarato: "E' lei che fa tutto, io avrei continuato tranquillamente". Per molti fan, questa frase pronunciata dalla finalista del GF è la prova che se Helena le desse spago, Zeudi cercherebbe di instaurare un rapporto con lei. Al contrario, Helena ha ammesso che, benché trovasse molto bello il messaggio dei fan per loro, Zeudi aveva reso impossibile un dialogo tra loro: "E' bello quello che c'è scritto, ma spero che le persone capiscano che è difficile parlare con lei. Diventa un'altra persona e mi ha dimostrato che non c'è mai stata amicizia".

GF, Lorenzo Spolverato duro contro Zeudi: "Vuole vincere a tutti i costi"

Al GF, Lorenzo Spolverato non ha risparmiato critiche verso Zeudi Di Palma. Analizzando il comportamento della finalista con Chiara Cainelli, Spolverato ha accusato Zeudi di essere una stratega e di non essere stata un'amica sincera. "La trovo molto simile a Helena. La nomination che ha fatto ieri su Shaila dimostra che lei non è sua amica". Il modello ha proseguito la sua analisi dichiarando che Zeudi ha costruito solo alleanze e non rapporti di sincera amicizia e che è finalmente contento di essersi distaccato da lei.

Chiara tuttavia è intervenuta in difesa dell'amica, che è finita al centro delle polemiche per alcune dichiarazioni nella Casa, sostenendo che Zeudi si è sempre messa in gioco e ha provato a comprendere gli altri concorrenti. Ma Lorenzo è stato irremovibile nel suo pensiero: "Lei è finta e caricata, a me non piace, pensa a vincere a tutti i costi e basta, qui dentro per lei non conta nessuno. E questa cosa la penso di lei e la penso di Helena. I voti dei suoi fan al limite li avrai fino a lunedì, poi lunedì voteranno per lei".

Scopri le ultime news su Grande Fratello