Grande Fratello, Javier Martinez: "Sogno una famiglia con Helena Prestes, è la persona giusta"

Javier Martinez: e Helena Prestes, innamorati più che mai: l'intervista a Chi della coppia più amata dell'ultima edizione del Grande Fratello.

Tra le tante storie nate sotto i riflettori della Casa più spiata d’Italia, ce n’è una che sta facendo sognare i fan per autenticità, complicità e profondità dei sentimenti: è quella tra Helena Prestes e Javier Martinez, due volti della recente edizione del Grande Fratello.

Grande Fratello, Helena Prestes: "Tra dieci anni mi vedo con Havier al mio fianco, dei bambini e tante risate che faremo insieme"

Dopo un inizio non proprio semplice all’interno del reality, in cui il loro rapporto sembrava procedere tra alti e bassi, oggi i due si mostrano uniti, affiatati e — come confermato anche da loro — più felici che mai. Tanto da iniziare già a parlare di futuro, famiglia e, perché no, matrimonio.

Intervistati dal settimanale Chi, appena tornati da una romantica vacanza in Egitto, i due hanno raccontato di vivere un momento di grande equilibrio e serenità nella loro relazione, al punto da immaginare seriamente una vita insieme.

Alla domanda su un possibile matrimonio, Helena ha spiegato di non aver ancora ricevuto una proposta ufficiale, ma Javier ha lasciato intendere che l’idea gli sta già girando in testa: "In realtà è una cosa che ogni tanto mi passa per la testa", ha dichiarato il pallavolista, lasciando aperta la porta a un possibile passo importante nel prossimo futuro.

Non solo promesse d’amore, però. I due hanno condiviso anche il desiderio di continuare a viaggiare insieme, e il Giappone sembra essere in cima alla lista delle mete da sogno di Javier:

"Con lei vorrei andare in Giappone, il mio migliore amico ha fatto la luna di miele così. Se è vero che conosci una persona viaggiando, Helena, allora, oltre a essere una compagna di vita è una compagna di viaggio eccezionale, ho proprio voglia di ripartire con lei. Sia per il fatto che insieme stiamo divinamente, sia perché sa fare tutto e mi sta insegnando tanto."

Il legame tra i due si è evidentemente rafforzato anche dopo l’uscita dalla Casa. L'argegino ha raccontato di sentirsi ancora più sicuro dei propri sentimenti e di immaginare con la modella brasiliana una famiglia piena di amore e vitalità:

"Già dentro il Grande Fratello ero certo di quello che provavo, ma adesso ancora di più. Diciamo che ora siamo ancora più uniti, è come se fosse scattato un clic, mi sento più innamorato che mai. Se voglio dei figli? Ne abbiamo parlato, perché lei mi vede come un padre perfetto di una bambina. Non sono spaventato, anzi, l’idea mi piace. Anche perché ho sempre sognato di avere una bella famiglia. Adesso sento che questo sogno potrebbe realizzarsi con Helena, perché lei è la persona giusta. Ci vedo già, con la casa in disordine, un po’ incasinata, i nostri figli, tante risate, rumore, amici e serenità."

Anche Helena ha confermato di avere le idee chiare sul loro futuro. Per lei, Javier è l’uomo giusto, e lo ha capito presto:

"Io avevo capito che lui era quello giusto già nei primi mesi di convivenza. Adesso stiamo benissimo, ma sogniamo una famiglia. Avremo una casa tutta nostra, dei figli, magari una bambina. Come mai una femmina? Una bella cavallina. Tra dieci anni mi vedo con lui al mio fianco, dei bambini e tante risate che faremo insieme."

Un amore che ha saputo crescere con il tempo, lontano dai riflettori, e che oggi si prepara a costruire qualcosa di grande. E, chissà, magari il prossimo passo sarà proprio un anello o l’annuncio di un bebè. Per ora, i fan non possono far altro che sognare insieme a loro.

