Grande Fratello: "Amanda si è distinta per garbo e stile", parla Loredana Lecciso

Loredana Lecciso commenta il lungo percorso della sorella Amanda nella Casa del Grande Fratello e parla di una sua possibile partecipazione al reality show condotto da Alfonso Signorini.

Amanda Lecciso è stata una delle protagoniste più apprezzate dell'attuale edizione del Grande Fratello. A commentare il suo percorso nella Casa ci ha pensato la sorella Loredana che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha parlato anche di una sua possibile partecipazione al reality show di Canale 5.

Amanda Lecciso elogiata dalla sorella Loredana

La 35esima puntata del Grande Fratello ha visto l'uscita di scena di Amanda Lecciso. Con grande sorpresa di tutti, la concorrente leccese è stata la meno votata dal pubblico ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini a poco più di un mese dalla finalissima.

A commentare il percorso nella Casa di Amanda, che ha conquistato tutto il pubblico di Canale 5 per i suoi modi di fare eleganti e pacati, è arrivata Loredana Lecciso. Intervistata dal settimanale Chi, Loredana si è detta fiera ed entusiasta dell'esperienza fatta dalla sorella nel popolare reality show condotto da Alfonso Signorini:

È andata oltre le mie aspettative. Lei ha fatto meglio di quanto avrebbe fatto chiunque, me compresa, che fino a oggi pensavo di essere la persona più paziente del pianeta. E poi è stata sempre garbata. So che ha un bel carattere, ma l’ammiro di più ora: si è distinta per garbo e stile. Ha costruito delle belle relazioni all’interno della Casa, qualcuno, qualche volta, si è rivelato poco coerente, ma alla fine sono state tutte persone per bene.

Dopo aver speso parole di grande stima e affetto nei confronti della sorella ed elogiato il suo lungo percorso nella Casa più spiata d'Italia, la sorella di Amanda ha rotto il silenzio e parlato di una sua possibile partecipazione al Gf. "Adesso lo danno tutti per scontato. Comunque è proprio un bel reality" ha dichiarato Loredana non escludendo un suo ritorno sul piccolo schermo. Siamo sicuri che Signorini non si lascerà sfuggire questa occasione!

Nuovo cambio di programmazione per il Gf

Mancano solo quattro puntate alla fine di questa lunga e discussa edizione del Grande Fratello. La finale andrà infatti in onda onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 e, al momento, ci sono solo tre finalisti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. Per quanto riguarda invece i concorrenti ancora in corsa per la vittoria sono: Luca Giglioli (Giglio), Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta.

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, ci sarà un cambio di programmazione per le ultime puntate del reality condotto da Alfonso Signorini: "Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini". Dalla prossima settimana, quindi, le dirette saranno solamente una volta alla settimana: lunedì 17 marzo, lunedì 24 marzo e lunedì 31 marzo (la finale).

Ricordiamo che il televoto di questa settimana è davvero tosto! I concorrenti che rischiano l'eliminazione dal gioco sono Helena, Shaila, Mariavittoria, Javier e Chiara. Chi uscirà dalla Casa? L'appuntamento è per lunedì 17 marzo in prima serata su Canale 5!

