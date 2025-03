The Couple, Ilary Blasi pronta al debutto: "Io e Michelle Hunziker siamo due competitive, ecco che coppia saremmo"

News VIP

Ilary Blasi presenta The Couple, il nuovo reality di Canale 5 che partirà ad aprile 2025 e vedrà protagoniste delle coppie che dovranno sfidarsi e sottoporsi a una serie di prove sia fisiche che psicologiche.

Fervono i preparativi per The Couple, il nuovo reality show di Canale 5 che partirà ad aprile 2025 e vedrà alla conduzione l'amatissima Ilary Blasi. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice ha raccontato tutte le sue emozioni prima del grande debutto e parlato della sua amicizia con Michelle Hunziker.

Le confessioni di Ilary Blasi su The Couple

Prossimamente al via su Canale 5 The Couple. Il nuovo reality game, versione italiana del Gran Hermano duo, vedrà in gara coppie di personaggi famosi e gente comune, partner, ma anche amici, parenti, colleghi e persino storici rivali o amici. I concorrenti dovranno affrontare una convivenza forzata, prove fisiche e psicologiche per restare in gioco. Solo una riuscirà ad aggiudicarsi l’intero montepremi.

Al timone di The Couple ci sarà l'amatissima Ilary Blasi che, reduce da una vacanza alle Maldive con Michelle Hunziker, ha rotto il silenzio e parlato della sua nuova e imminente avventura televisiva. In un'intervista rilasciata al settimanale Chi, la conduttrice ha svelato che coppia sarebbero lei e Michelle:

Siamo due competitive, partiremmo da amiche e poi diventeremmo nemiche. Dovremmo fare un’alleanza. Comunque quella più sportiva è Michelle, a mani basse. Io sono quella più stratega e anche rosicona.

Al settimanale, le due conduttrici hanno poi raccontato com’è nata la loro bellissima amicizia. "La scintilla è scattata in vacanza, c’è stato lo sblocco" ha confessato Ilary. Secondo rumors, sarebbe stata proprio Michelle a presentare Bastian Muller all'amica. Notizia smentita proprio dalla Hunziker: "Li ho incontrati per la prima volta a Sankt Moritz e, anche se scrivevano che avessi fatto conoscere io Bastian a Ilary, ora sapete che non è così".

Le ultime indiscrezioni sul cast di The Couple

Dopo l'esperienza alla conduzione del Grande Fratello Vip e de L'Isola dei Famosi, Ilary Blasi si prepara a ritornare protagonista su Canale 5 con The Couple, un nuovo format che farà il suo esordio sulla rete ammiraglia Mediaset nella prima settimana di aprile. Ma chi saranno i concorrenti della prima stagione?

Tra i primi nomi trapelati spiccano quelli di alcuni ex volti di Uomini e Donne e del Grande Fratello. Se TvBlog ha anticipato i nomi di Soleil Sorge, Alex Belli e Samantha De Grenet, altri rumors non hanno escluso la partecipazione della neo coppia formata da Martina De Ioannon e Ciro Solimeno. A proposito del dating show di Maria De Filippi, invece, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha parlato della possibilità di vedere nel cast Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto.

Pare anche che siano stati contattati i due creator di Tik Tok, Nicole Pallado e Gianmarco Zagato. L’obiettivo di Mediaset è quello di offrire un programma che possa, con le sue dinamiche, a risollevare gli ascolti. Se sarà un successo lo vedremo, ma di una cosa ne siamo sicuri: con Ilary il divertimento è assicurato!