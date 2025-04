Grande Fratello, Amanda Lecciso svela la verità sul rapporto con Iago Garcia: "È una persona stupenda".

News VIP

Dopo giorni di rumors e indiscrezioni, l'ex gieffina Amanda Lecciso ha deciso di rompere il silenzio e raccontare come stanno realmente le cose tra lei e Iago Garcia dopo l'esperienza al Grande Fratello.

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno davvero insieme come tutti pensano? A far luce sulla situazione ci ha pensato l'ex amata concorrente leccese dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello che, interpellata da Alfonso Signorini nel podcast Boom!, ha raccontato come stanno realmente le cose tra lei e l'attore spagnolo.

Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme? La verità dell'ex gieffina

La 18esima edizione del Grande Fratello è finita ormai da diversi mesi, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro dell'attenzione mediatica. Tra tutti, Amanda Lecciso e Iago Garcia, che pare abbiano iniziato una frequentazione subito dopo la loro permanenza nella Casa più spiata d'Italia. Dopo aver pubblicato alcune foto sui social che li ritraevano insieme, la bella leccese ha deciso di rompere il silenzio e svelare la verità!

In collegamento telefonico con Alfonso Signorini, durante l'ultima puntata del podcast web Boom!, l'ex amata concorrente dell'ultima discussa edizione del popolare reality show di Canale 5 ha svelato come stanno realmente le cose tra lei e Iago, l'attore spagnolo che ha conquistato tutto il pubblico con la sua forte personalità:

Stiamo passando delle belle giornate, perché insomma anche per noi è un po’ una piccola vacanza, direi meritata. Quindi niente, siamo in Puglia e siamo molto bene [...] Iago è una persona stupenda, insomma, è così come si vede, quindi è una persona abbastanza diretta, molto ironica. È molto piacevole passare del tempo con lui.

Signorini sbarca a Pomeriggio 5? Parla lui

Per la gioia di tutti i numerosi fan del Grande Fratello, il programma tornerà a settembre in prima serata su Canale 5. Nell'attesa di scoprire il cast e il conduttore o la conduttrice della nuova edizione del reality show, in questi giorni si è parlato tanto dell'approdo di Alfonso Signorini a Pomeriggio 5 al posto di Myrta Merlino.

A fare chiarezza e smentire le indiscrezioni ci ha pensato proprio Signorini. Stuzzicato dalla giornalista Grazia Sambruna nelle ultime puntate del podcast Boom, il conduttore dell'ultima discussa edizione del Gf ha dichiarato: "Io al timone di Pomeriggio 5? Sono tutte fandonie, non condurrò Pomeriggio 5, assolutamente no". Alfonso ha infine concluso tranquillizzando Myrta e lasciato intendere di essere concentrato al momento su altri progetti: "Può stare tranquilla. Ho fatto bene ad andarmene in vacanza in Australia, non è assolutamente vero".

