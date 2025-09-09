Grande Fratello, Amanda Lecciso svela i reali motivi della rottura con Iago Garcia

News VIP

L'ex amata concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, Amanda Lecciso, è tornata a parlare della fine della relazione con l'attore Iago Garcia: "Abbiamo capito che eravamo meglio come amici".

La relazione nata tra Amanda Lecciso e Iago Garcia dopo l'esperienza nella Casa del Grande Fratello è giunta al capolinea. Ospite nel salotto televisivo de La Volta Buona, l'ex concorrente della passata edizione del reality show di Canale 5 ha vuotato il sacco e rivelato i reali motivi della rottura.

È finita tra Amanda e Iago dopo il Gf: svelati i motivi della rottura

Fervono i preparativi per la prima puntata del nuovo Grande Fratello di Simona Ventura, che andrà in onda il prossimo lunedì 29 settembre 2025 in prima serata su Canale 5 e vedrà la presentazione ufficiale del cast. In attesa di scoprire chi varcherà la famosa porta rossa, un'ex amata protagonista della passata edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini è finita nuovamente al centro dell'attenzione mediatica.

Si tratta di Amanda Lecciso che, nelle ultime ore, è tornata a parlare della rottura con Iago Garcia. Intervistata da Caterina Balivo nel salotto televisivo de La Volta Buona, l'ex gieffina pugliese ha raccontato i reali motivi che hanno spinto lei e l'attore spagnolo a mettere un punto alla loro relazione nata dopo il programma.

La verità di Amanda Lecciso

Nessun lieto fine per Amanda Lecciso e Iago Garcia. A pochi mesi dall’inizio della loro frequentazione, i due concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello hanno deciso di dirsi addio. A far luce sulla situazione ci ha pensato la sorella di Loredana Lecciso che, ospite nell'ultima puntata de La Volta Buona, ha spiegato che entrambi avevano idealizzato un rapporto e che la distanza non li ha di certo aiutati, anzi.

Interpellata da Caterina Balivo, la Lecciso ha dichiarato: "È stato un po’ più complicato di così. Andava e veniva lui, io non sono mai andata. Non ho fatto in tempo, perché è finita prima". Stuzzicata dalle domande della conduttrice, curiosa di capire le dinamiche del rapporto, l'ex concorrente del Gf ha messo in evidenza un altro aspetto, quello di un sentimento che molto probabilmente è stato sopravvalutato:

Leggi anche Simona Ventura rivela le novità della prossima edizione del Gf

La nostra amicizia è nata in un reality, uscendo c’era voglia di passare del tempo insieme, forse è stata interpretata come qualcosa in più, invece era una bella amicizia. Abbiamo deciso insieme perché ci siamo resi conto che forse avevamo idealizzato qualcosa. C’è stata una passione iniziale, un coinvolgimento, ma poi abbiamo capito che eravamo meglio come amici. Ci sentiamo, continuiamo a parlare regolarmente come due amici. Il dispiacere c’è, ma non l’ho vissuta come un fallimento perché è stato come un ritornare all’amicizia che già c’era.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.