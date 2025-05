Grande Fratello, Amanda Lecciso svela: "Ecco quando ho capito che con Iago Garcia c'era qualcosa di più"

News VIP

Dopo essere stata paparazzata insieme all'attore Iago Garcia, l'ex gieffina Amanda Lecciso ha confessato quando ha capito che con l'ex discusso concorrente del Grande Fratello c'era qualcosa di più di una semplice amicizia.

La relazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia prosegue al meglio. A raccontare come stanno realmente le cose ci ha pensato l'ex concorrente leccese dell'ultima edizione del Grande Fratello che, in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha svelato il momento esatto in cui ha iniziato a capire che tra loro ci potesse essere qualcosa di più di una semplice amicizia.

Amanda svela retroscena inediti sulla storia con Iago

È ufficiale! Amanda Lecciso e Iago Garcia stanno insieme. A confermare che tra loro ci sia molto di più di una semplice amicizia ci ha pensato Chi, che ha paparazzato i due ex concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello insieme in un bar di Milano mentre si scambiavano un bacio. A spiegare come stanno realmente le cose nel dettaglio ci ha pensato la sorella di Loredana Lecciso che, raggiunta dal settimanale, ha raccontato che la loro frequentazione è nata con naturalezza dopo la fine del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini:

Ho capito che, se l’amore contiene amicizia, può avere basi più solide. All’inizio pensavo si trattasse di una bella amicizia. E lo è, peraltro. Dentro la Casa ci si conosce in modo strano: si condividono spazi, ritmi, fragilità. Non ci sono distrazioni, e allora si impara ad ascoltare. Iago mi faceva sorridere, parlavamo molto. Quando poi è uscito ho iniziato a sentire la sua mancanza… Il caffè della mattina assieme…Forse lì mi sono accorta che c’era qualcosa che andava oltre.

Amanda ha continuato rivelando che è stata molto felice che il suo avvicinamento a Iago sia avvenuto lontano dalle telecamere, perché "se fosse capitato in quei mesi mi sarei magari chiesta se fosse tutto vero o frutto di una qualche strategia". L'ex gieffina ha poi parlato della distanza (lei vive in Puglia e lui a Madrid ndr) e infine confessato quale promessa si sono fatti:

Per ora non abbiamo una routine precisa, però sappiamo di esserci. E questo, per ora, direi che basta. Ci stiamo vivendo con lentezza. Nessun programma rigido, tutto molto spontaneo. Ma dietro questa apparente leggerezza, c’è attenzione. C’è cura. È raro oggi trovare qualcuno che non abbia paura di dire apertamente il proprio desiderio. Non so dove andrà questa storia, ma so che, comunque vada, resterà qualcosa di bello. Perché è nata nella verità. Sento di potermi fidare, la stima non verrà mai meno. Continueremo a guardarci con sincerità. Ci siamo fatti questa promessa.

Spuntano le prime indiscrezioni sulla prossima edizione del Gf

Mancano ancora diversi mesi alla prossima edizione del Grande Fratello, ma sul web sono uscite già le prime indiscrezioni. Stando a ciò che ha rivelato in esclusiva Lorenzo Pugnaloni, Mediaset starebbe pensando di stravolgere la programmazione, affidando al reality show il compito di intrattenere il pubblico per un periodo di tempo molto più lungo del previsto. Se le recenti edizioni si sono concluse a fine marzo, la prossima potrebbe iniziare a settembre e proseguire fino al mese di maggio.

In questo modo, il Gf sarebbe l'unico reality del palinsesto. Una decisione dovuta in parte al flop clamoroso di The Couple - Una vittoria per due. Ma non è finita qui. Pugnaloni ha infatti parlato di un'edizione Gold, che celebrerà i 25 anni del reality show e alla quale parteciperanno probabilmente ex vincitori o personaggi importanti della trasmissione.

