Grande Fratello, Amanda Lecciso svela chi è il più sincero e il più stratega della Casa

Amanda Lecciso senza freni sui concorrenti dell'attuale edizione del Grande Fratello. L'ex amata gieffina rivela il nome del concorrente più stratega e quale sarebbe il suo podio ideale: "Helena, Javier, Stefania, ma anche Zeudi!".

Amanda Lecciso è stata una delle protagoniste più amate e apprezzate dell'attuale edizione del Grande Fratello. Raggiunta dai microfoni della pagina social del reality show, l'ex gieffina ha svelato il nome del concorrente più stratega della Casa e indicato chi, tra quelli rimasti in gioco, si merita la finale.

Le rivelazioni di Amanda Lecciso sui concorrenti del Gf

Amanda Lecciso è stato eliminata dal gioco durante la trentacinquesima puntata del Grande Fratello. L'ex concorrente è stata la meno votata dal pubblico ed è stata costretta ad abbandonare definitivamente il reality show condotto da Alfonso Signorini a poco più di un mese dalla finalissima. Nonostante l'eliminazione, la leccese ha conquistato il pubblico di Canale 5 per i suoi modi di fare eleganti e pacati.

La sua permanenza nella Casa è stata caratterizzata, soprattutto nell’ultimo periodo, dagli accesi scontri con Jessica Morlacchi, Pamela Petrarolo, Mariavittoria Minghetti e Shaila Gatta. Raggiunta dai microfoni della pagina social del Gf, Amanda ha risposto a 10 curiosità circa la sua esperienza televisiva. "Il ricordo peggiore lo associo a Pamela, Jessica, Mariavittoria, anche un po’ Shaila. Il ricordo più bello tutto il primo mese, molto leggero e divertente" ha confessato l'ex concorrente leccese, che ha poi svelato i nomi delle persone che le mancano di più, ovvero Helena Prestes, Javier Martinez e Stefania Orlando.

Senza troppi giri di parole, Amanda ha parlato anche dell'altro gruppetto capeggiato da Lorenzo Spolverato. A proposito del primo finalista del reality show, la sorella della nota Loredana Lecciso lo ha indicato come il più stratega della Casa: "Senza dubbio lui". E poi ancora, l'ex gieffina ha svelato chi sono i più sinceri e quale sarebbe il suo podio ideale: "Chi è il più sincero della casa? Diversi, però Javier e Helena. Il podio ideale sarebbe formato da Helena, Javier, Stefania, anche Zeudi devo essere onesta". Chissà se ci avrà preso...

Salta il doppio appuntamento settimanale del Gf

Mancano quattro puntate alla fine di questa lunga edizione del Grande Fratello. La finale andrà in onda il prossimo lunedì 31 marzo 2025 in prima serata su Canale 5 e, al momento, ci sono solo tre finalisti: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma. I concorrenti ancora in corsa per la vittoria sono: Luca Giglioli (Giglio), Tommaso Franchi, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Chiara Cainelli, Helena Prestes, Javier Martinez e Shaila Gatta.

Stando a quanto rivelato da Davide Maggio, ci sarà un cambio di programmazione per le ultime puntate del reality condotto da Alfonso Signorini: "Prima della finale del 31 marzo ci saranno appena tre puntate, che saranno caratterizzate da diverse eliminazioni, considerando che nella Casa vivono ancora 11 inquilini". Questa settimana, quindi, sarà l'ultima in cui il reality show andrà in onda con due appuntamenti. Dalla prossima, le dirette saranno solamente una volta alla settimana: lunedì 17 marzo, lunedì 24 marzo e lunedì 31 marzo (la finale).

