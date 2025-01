Grande Fratello, Amanda Lecciso si scontra con Lorenzo Spolverato: "Pensi solo al gioco" (VIDEO)

News VIP

Al GF non si placano le incomprensioni tra gli inquilini e questa volta protagonisti di uno scontro sono Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato.

Le tensioni all'interno della Casa del Grande Fratello continuano a salire e nella nuova puntata in onda su Canale 5 questa sera, lunedì 20 gennaio, non mancheranno scontri. Protagonisti di un confronto molto acceso nelle scorse ore sono stati Amanda Lecciso e Lorenzo Spolverato: l'ex showgirl e il modello milanese avevano stretto un rapporto di stima e amicizia, ma le recenti vicende che hanno diviso i gieffini hanno portato Amanda a dubitare della sincerità di Lorenzo.

GF, Amanda cerca un confronto con Lorenzo: "Ci tengo a te, perciò, devo dirti che..."

Delusa dallo scontro con Shaila Gatta e dai suoi attacchi, Amanda ha cercato di parlare con Lorenzo Spolverato, facendogli notare che nonostante tutto sente di volergli molto bene e che vorrebbe invitarlo a riflettere su quanto sta accadendo nella Casa. A detta della showgirl, nelle ultime settimane, Lorenzo si è concentrato molto sul gioco e sulle strategie da usare per poter avere maggiori opportunità di arrivare in finale (anche con Chiara Cainelli il modello si è confrontato a tal proposito). Di essere uno stratega e un giocatore Lorenzo è stato accusato anche da Javier Martinez e Stefania Orlando, ma anche Luca Calvani ha recentemente rimarcato come, all'interno del GF, solo Amanda forse non si sia resa conto della natura da stratega del modello milanese.

"Tu sei concentrato solo sul gioco ultimamente" ha esordito Amanda Lecciso, subito interrotta da Lorenzo, che con aria stizzita l'ha corretta "Anche sul gioco, non solo". Ma la gieffina è di diverso avviso e gli ricorda che anche Giglio gli ha rinfacciato di non essere più il Lorenzo di prima e che ha cercato di attuare varie strategie: "Non stai vedendo tante cose e se anche Giglio ti dice delle cose e siamo in due che ti vogliamo bene, fatti due domande, mettiti in discussione".

Lorenzo, però, ribadisce che ha messo in discussione sia l'amicizia con Amanda che con Giglio, perché di recente si sono comportati in maniera per lui poco sincera. "Ma cosa ho fatto di preciso? Dimmelo. Pensi che io abbia mai ragionato per strategia? Non ne ho bisogno. Però, non lasciarti condizionare dagli schieramenti". Con queste parole, Amanda ha fatto riferimento alle ultime discussioni nella Casa tra lei, Shaila e Lorenzo, nelle quali Lorenzo si è schierato dalla parte della compagna, mettendo in dubbio il loro legame.

GF, è scontro tra Amanda e Lorenzo: "Tu pensi solo al gioco!"

Lorenzo ha ammesso di aver notato un certo avvicinamento di Amanda a Javier e Luca, con i quali Lorenzo Spolverato non è mai andato d'accordo, ma Amanda ribadisce che se è così è anche perché da parte dei due gieffini ha visto molto affetto e apertura: "Ti stai allontanando da noi", ma il modello ribatte che forse né lei né Giglio lo conoscono davvero.

"Magari hai visto che per altri aspetti io e Giglio siamo più vicini a Luca e Javier come modo di pensare e non ti sta bene" ribatte Amanda, per poi aggiungere che questo tipo di ragionamento che sta facendo è evidente che Lorenzo sta pensando al gioco. Il modello perde le staffe e ribadisce che finché sarà nella Casa, allora, penserà al gioco, perché è quella la cosa più importante.

"Allora vedi che non mi valuti dal punto di vista umano?" lo rimprovera Amanda, ma Lorenzo decide di troncare la discussione e se ne va dicendole che sta volutamente fraintendo le sue parole e il litigio si conclude senza che nessuno dei due riesca a trovare un punto d'incontro.

