Grande Fratello, Amanda Lecciso rivela: "Le cattiverie restano a chi le dice, uscendo dalla Casa ho visto..."

Amanda Lecciso torna a parlare del Grande Fratello, rivelando cosa è realmente successo con Iago Garcia lontano dalle telecamere e quali sono le ex concorrenti che l'hanno delusa.

Amanda Lecciso è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate dell'ultima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare Jessica Morlacchi. Ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, la bella pugliese ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa e svelato tutta la verità sulla rottura con Iago Garcia.

La frecciatina di Amanda Lecciso

Stasera, lunedì 29 settembre 2025, in prima serata su Canale 5 partirà la nuova edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, un'ex amata e apprezzata protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini ha ricordato la sua lunga esperienza nella Casa più spiata d'Italia. Stiamo parlando di Amanda Lecciso che, ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, ha parlato dei rapporti con gli altri concorrenti e svelato chi l'ha delusa:

Non so neanche io come ho fatto a mantenere tutta quella compostezza nella Casa. L’importante è trovare persone a cui appoggiarsi, si creano legami forti e io ne ho trovati pochi, ma buoni. Continuo a sentire Luca, Stefania, Helena, Javier, Michael, Federico, Mattia, Maxime. Non ho più sentito né visto Pamela, Shaila e Jessica, almeno per il momento, poi chissà. Lorenzo mi ha fatto gli auguri per il compleanno. Qualcuno mi ha deluso nel corso delle cose e l’ho palesato, uscendo ho visto qualcosa, ma erano cose che già avevo capito. In quel contesto non sono state spese bellissime parole nei miei confronti per me da Pamela, Shaila…ma poi se dovessi incontrarle le saluterei comunque, è stato un pezzettino di vita con queste persone. C’è poco da chiarire quando le cose sono chiare, si va avanti, il saluto non si nega mai a nessuno, poi sono del parere che le cattiverie restano a chi le dice e non a chi le riceve. Nel complesso ho un ricordo tanto bello del tutto. Quando mi chiedono se lo rifarei rispondo assolutamente sì.

La verità di Amanda sul rapporto con Iago

Dopo aver svelato se le piacerebbe rientrare nella Casa del Grande Fratello, Amanda Lecciso è tornata a parlare del rapporto speciale nato con Iago Garcia dopo la fine del reality show di Canale 5. I due hanno iniziato a frequentarsi e conoscersi seriamente lontano dalle telecamere, ma nel giro di pochi mesi entrambi hanno capito che fosse meglio rimanere solo amici. A tal proposito, l'ex concorrente pugliese ha raccontato come sono andate realmente le cose:

È nata fuori piano piano, frequentandoci fuori da quel contesto e a un certo punto ci si ritrova a dire che forse è qualcosa di più, invece no. Era una forma d’amore, lo é tuttora. Non ci siamo lasciati tra drammi, ci siamo resi conto che fosse complicato vedersi tra il suo lavoro, il mio, i bambini e questo ci ha allontanati, ma abbiamo continuato a sentirci. Il confine tra l’amicizia e la relazione di coppia è talmente labile che lo è anche ora, ma la forma migliore è quella dell’amicizia. Abbiamo preso questa decisione e non ci sarà un ritorno.

La Lecciso ha infine concluso rivelando anche cosa ne pensa la sua famiglia di Iago. "A Loredana piaceva, con Albano si sono sentiti per telefono" ha dichiarato l'ex protagonista del reality show condotto da Alfonso Signorini, che però ha escluso un ritorno di fiamma: "Abbiamo preso questa decisione e non ci sarà un ritorno".

