Grande Fratello, Amanda Lecciso furiosa contro Mariavittoria Minghetti: "Sono sconvolta! Falsa e incoerente"

Amanda Lecciso è un fiume in piena al Grande Fratello! La concorrente leccese è sbottata furiosa contro Mariavittoria Minghetti dopo aver ricevuto la nomination da quest'ultima.

La nomination ricevuta da Mariavittoria Minghetti in diretta al Grande Fratello ha letteralmente fatto infuriare Amanda Lecciso. Delusa e visibilmente scioccata, la concorrente leccese si è lasciata andare a un duro sfogo con Luca Calvani in cui ha accusato la dottoressa di essere falsa e incoerente.

Amanda Lecciso delusa e ferita da Mariavittoria Minghetti

Le nomination di ieri hanno generato nuovi malumori e scontri all'interno della Casa del Grande Fratello. Amanda Lecciso, che è finita al televoto insieme a Shaila Gatta, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Iago Garcia, si è infatti lasciata andare a un duro sfogo dopo la diretta in cui si è scagliata furiosa contro Mariavittoria Minghetti.

Come riportato da Biccy, stando al racconto di Amanda, poco prima delle nomination, Mariavittoria l’avrebbe presa da parte per dirle che era stato un errore litigare per la diatriba tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi e che le voleva bene. "Ma che falsa sei? Che donna senza spina dorsale. Non ragiona con la sua testa" ha sbottato la concorrente che ha accusato la giovane dottoressa di falsità e mancanza di valori, lasciando poco spazio a una possibile riconciliazione:

Coerenza? Zero! Non ho più pazienza, basta, mi sono svegliata. Esaurita. Mi ha detto che questa nomination sia da incentivo. Ma incentivo di che, a mandarti a quel paese! Ma una volta per tutte! Certo, mi hai incentivato alla grande! Pessima. Orrenda. Orrenda. Orrenda! Si è contraddetta da sola. La parola nella tua vita ha un valore? Esiste? Sei finta, sei falsa, sei senza testa, ti lasci trascinare! Questa è follia.

Delusa e ferita, Amanda non è riuscita a trattenere le lacrime. Certa che la sua amicizia con Mariavittoria sia solo un lontano ricordo, la sorella della nota Lecciso ha confessato di non apprezzare più la dottoressa e di non riuscire più a comprendere i suoi atteggiamenti nella Casa. Le due inquiline riusciranno a chiarirsi o la loro amicizia è ormai compromessa?

Televoto di fuoco

La puntata di ieri del Grande Fratello è stata ricca di sorprese e colpi di scena. Nella Casa sono rientrati ufficialmente Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Iago Garcia ed Eva Grimaldi, mentre al televoto per l'eliminazione sono finiti inaspettatamente sei pilastri di quest'edizione: Amanda Lecciso, Shaila Gatta, Stefania Orlando, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani e Iago Garcia. Chi uscirà?

Per giustificare il ritorno in gioco degli ex concorrenti e placare le polemiche, il reality show condotto da Alfonso Signorini ha deciso di fare un regalo ai veterani: i 4 più votati all'interno della casa hanno vinto una seconda possibilità in caso vengano eliminati al televoto. Zeudi Di Palma, Javier Martinez, Lorenzo e Shaila hanno conquistato quindi una nuova vita, anche se a loro insaputa. L'appuntamento è per il prossimo lunedì 27 gennaio 2025 in prima serata su Canale 5.

