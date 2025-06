Grande Fratello, Amanda Lecciso svela cosa le ha detto la madre di Iago Garcia quando si sono incontrate la prima volta

News VIP

Amanda Lecciso e Iago Garcia, dopo la partecipazione al Grande Fratello, si sono scoperti innamorati e hanno iniziato una relazione. Cosa avrà detto la madre dell'attore spagnolo alla showgirl la prima volta che si sono incontrate?

Iago Garcia e Amanda Lecciso si sono conosciuti all'interno della Casa del Grande Fratello, ma la loro storia d'amore è iniziata solo una volta terminata l'esperienza del reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. I due ex gieffini, infatti, sono usciti di recente allo scoperto e ospiti a La Volta Buona di Caterina Balivo hanno raccontato qual è la stata la reazione della madre dell'attore spagnolo alla notizia che avesse iniziato una relazione con la showgirl leccese.

GF, Iago Garcia e Amanda Lecciso: presentazioni in famiglia?

Giovedì 26 giugno, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono stati ospiti a La Volta Buona, il talk show condotto da Caterina Balivo: i due ex concorrenti del GF hanno raccontato come procede la loro storia d'amore e come ha reagito la madre dell'attore alla scoperta della loro relazione. Amanda e Iago sono stati concorrenti dell'ultima edizione del GF: inizialmente, anche i fan avevano notato una certa simpatia tra i due, ma l'eliminazione di Iago a poche settimane dall'inizio del reality aveva spento le speranze di veder nascere una nuova coppia.

Il ripescaggio aveva permesso all'attore de Il Segreto di tornare in Casa, ma all'epoca era parso che qualunque accenno di sentimento tra lui e Amanda si fosse rapidamente raffreddato, lasciando posto solo per una sincera amicizia. Immaginatevi perciò la sorpresa dei fan quando, una volta terminata l'esperienza al GF, sui due erano rapidamente comparse diverse voci di una simpatia che andava oltre l'affetto. Le voci erano poi state confermate prima da persone vicine ai due ex gieffini, come Loredana Lecciso e Stefania Orlando, divenuta amica di entrambi, per poi avere un'ulteriore conferma dai diretti interessati.

A distanza di qualche settimana, la coppia ha raccontato nel salotto televisivo di Caterina Balivo come procede la loro storia e l'ex showgirl ha rivelato un divertente aneddoto sulla reazione della madre di Iago alla scoperta della loro relazione.

GF, ecco la reazione della madre di Iago Garcia alla notizia della relazione con Amanda Lecciso

"Non l'ho ancora conosciuta la mamma" precisa subito Amanda Lecciso, ospite il 26 giugno a La Volta Buona di Caterina Balivo. Però, ha aggiunto si sente già legata a lei e non vede l'ora di incontrarla. L'ex showgirl e Iago Garcia hanno raccontato di come procede la loro storia d'amore e i due ex concorrenti del GF hanno rivelato qual è la stata la reazione della madre dell'attore alla notizia che i due si frequentassero:

"Per affetto e rispetto la chiamo già suocera. La cosa carina è stata che mi ha mandato un messaggio dicendomi: ‘Mi sei sempre piaciuta', tante cose belle. Mi ha anche detto: ‘Solo che non capisco perché hai nominato di continuo mio figlio' e le ho detto: ‘Mi dispiace'. Anche mia madre ancora non me lo perdona, è rimasta malissimo anche mia madre. Spesso mi dice: ‘Ma perché nominavi sempre Iago, ma perché proprio lui?"

Come hanno ripetuto più volte, il loro amore è nato al di fuori del contesto del reality show e questo è stao per loro positivo, perché non hanno avvertito pressioni di nessun tipo nel decidere di frequentarsi.

