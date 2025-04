Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia? Ecco cosa ha rivelato Loredana Lecciso

News VIP

Dalla fine del GF, si sono diffuse voci di una frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, confermate dalle parole di Alfonso Signorini. A intervenire e svelare come stanno le cose è stata Loredana Lecciso, sorella della gieffina.

Durante l'ultima edizione del Grande Fratello abbiamo visto la formazione - con relativa rottura - di diverse coppie: dagli Shailenzo, agli Helevier, alle Zelena, passando per i Tommavi e la coppia Alfonso-Chiara, tanti gieffini hanno trovato l'amore, per poi dirsi anche addio, nel caso ad esempio di Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Nessuno si aspettava, tuttavia, che una coppia si sarebbe formata al di fuori della Casa più spiata d'Italia. Stiamo parlando di Amanda Lecciso e Iago Garcia: secondo numerose voci, confermate dal conduttore Alfonso Signorini, sembra proprio che i due ex gieffini abbiano iniziato a frequentarsi. A intervenire e a svelare come stanno le cose ci ha pensato la sorella della showgirl, Loredana Lecciso.

GF, Amanda e Iago sono una coppia? Interviene Loredana Lecciso

Da qualche giorno si sono diffuse voci di una frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia: già all'interno della Casa del GF i due concorrenti avevano dimostrato una certa affinità, ma nessuno dei due aveva mai approfondito la chimica che sembrava unirli. Tuttavia, dalla fine dell'avventura del reality, che si è concluso con la vittoria di Jessica Morlacchi, qualcosa è cambiato e sembra proprio che i due abbiano iniziato a frequentarsi.

Già Alfonso Signorini, nel corso della puntata del suo morning show Boom su Youtube ha lasciato intendere che le voci sui due ex gieffini siano più che vere e a confermare il rumor è arrivato il commento di Loredana Lecciso.

Sempre a Boom, infatti, la showgirl ha raggiunto telefonicamente il conduttore, che l'ha stuzzicata sulla conoscenza tra Amanda e Iago: "Ti do uno spoiler, ma penso che lo sai già" ha dichiarato Signorini "tra Amanda e Iago sta iniziando a esserci una bella frequentazione". A queste parole Loredana è inervenuta e non ha smentito il rumor, aggiundendo però che al momento c'è una bellissima amicizia: "Un paio di giorni fa li ho sentiti al telefono, erano a cena insieme. C'è intanto una bellissima amicizia che è una cosa meravigliosa".

GF, Stefania Orlando conferma la frequentazione tra Amanda e Iago

Anche Stefania Orlando qualche giorno fa ha commentato il rumor secondo cui Amanda Lecciso e Iago Garcia hanno intrapreso una frequentazione e la sua risposta è stata un'ulteriore conferma di come al di fuori della Casa il loro legame stia crescendo. Una fan le ha scritto così sui social: "Sai che Amanda qualche settimana fa ha detto che le piace Iago?".

La conduttrice ha replicato con un diretto: "Lo so e sono molto felice per loro", lasciando così intendere che i due abbiano deciso di far chiarezza sui reciproci sentimenti e iniziare a conoscersi lontano dal contesto del GF.

