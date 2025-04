Grande Fratello, Amanda Lecciso e Iago Garcia: le foto che confermano la loro relazione!

News VIP

I due ex concorrenti del GF, Amanda Lecciso e Iago Garcia, avrebbero confermato la loro frequentazione, pubblicando alcuni scatti sui social che non sembrano lasciar spazio ad alcun dubbio!

Amanda Lecciso e Iago Garcia sono una coppia? Sembrerebbe proprio di sì, stando alle ultime foto postate dai due ex concorrenti della recente edizione del Grande Fratello.

La simpatia tra Amanda Lecciso e Iago Garcia era evidente già nella Casa del GF, ma l'eliminazione prematura dell'attore spagnolo aveva posto fine a qualsiasi speranza dei fan di veder nascere la coppia degli Amago. Con il ripescaggio, Iago era tornato in gioco, ma tra lui e la sorella di Loredana Lecciso non era accaduto nulla che facesse pensare che tra loro potesse nascere più di un'amicizia. Anche perché gli autori speravano di veder fiorire qualcosa tra Stefania Orlando e l'ex Don Olmo de Il Segreto.

Tuttavia, neppure tra loro due il rapporto era andato oltre la più totale ammirazione reciproca, tanto che in confessionale Stefania aveva asserito decisa che tra loro non ci sarebbe stato mai niente. Una volta concluso il gioco, tutti i gieffini sono tornati alla loro vita quotidiana ed è lì che sembra esserci stato un inaspettato risvolto. Diversi fan avevano rivelato di aver incontrato spesso insieme Amanda e Iago e così i primi rumors erano iniziati a circolare.

Di recente, inoltre, i due hanno postato due scatti che non sembrano lasciare adito a dubbi: gli Amago sono realtà! Sui loro account social, infatti, sono apparse due foto speculari. Il primo è stato Garcia, che ha postato una storia su Instagram in cui si vedeva Amanda stesa su un'amaca a godersi il sole. Poche ore dopo, l'ex gieffina ha postato una storia simile, con una foto scattata nelle prime luci della sera e in cui in primo piano accanto alla famosa amaca c'è proprio Iago. I fan più attenti hanno anche notato come i due abbiano utilizzato la stessa canzone nelle rispettive stories.

la stessa canzone troppo divertenti pic.twitter.com/kIxBPM8O6F — anto 🎡 (@cryingwsel_) April 28, 2025

GF, Amanda e Iago insieme: tutti gli indizi delle ultime settimane!

La prima a fornire, involontariamente, una conferma della frequentazione tra Amanda Lecciso e Iago Garcia è stata Stefania Orlando. La conduttrice, infatti, replicando a un commento di un utente, aveva ammesso di essere molto felice della frequentazione tra i due ex gieffini. A questo si era aggiunto poi Alfonso Signorini, conduttore del reality show di Canale 5, che aveva intervistato per Boom, il suo format su Youtube, Loredana Lecciso.

La showgirl aveva confermato che Amanda e Iago si frequentavano, rivelando che erano stati a cena insieme qualche giorno prima, ma non aveva voluto fornire ulteriori indizi sulla natura della loro conoscenza. Ora, non resta che attendere una conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati, che fino ad ora hanno preferito mantenere il silenzio.

