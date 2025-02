Grande Fratello, Alfonso Signorini stuzzica Shaila Gatta sulla bugia detta a Lorenzo: "Ti ho detto che per me sei volgare"

News VIP

Ieri sera, durante la diretta del GF, Alfonso Signorini ha ricordato a Shaila Gatta della famosa bugia detta a Lorenzo Spolverato: "Ti ho detto che per me sei volgare, ti ricordi?".

Nel corso della diretta del Grande Fratello, in onda ieri sera, giovedì 6 febbraio su Canale 5, il conduttore Alfonso Signorini ha stuzzicato Shaila Gatta a proposito della bugia detta a Lorenzo Spolverato. Durante la precedente puntata, Shaila aveva chiesto al padrone di casa se la trovasse volgare e senza peli sulla lingua Signorini aveva risposto di sì. Ma, l'ex velina nel riportare l'accaduto al compagno aveva invece dichiarato l'esatto opposto!

GF, Alfonso Signorini stuzzica Shaila Gatta sulla bugia detta a Lorenzo: "Ti ricordi che ti ho detto che per me sei volgare, sì?"

Nella puntata del GF in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha chiesto conto a Shaila Gatta della bugia raccontata a Lorenzo Spolverato. Quando l'ex velina aveva chiesto al conduttore del reality show se la trovasse volgare come sosteneva Iago Garcia, Signorini aveva risposto "Sì, secondo me sì!". Tuttavia, Shaila aveva riferito l'esatto contrario al compagno Lorenzo Spolverato, mentre erano da soli nella Casa, in un momento tutto loro.

Deciso a smascherare la bugia della gieffina, Signorini ha mandato in onda la clip in cui Shaila ha raccontato a Lorenzo di ciò che le aveva riferito il conduttore: "Ho chiesto ad Alfonso se pensa che sia volgare, mi ha detto di no. Gli ho chiesto di fare un balletto per lui". Tuttavia, la clip mostra anche la vera conversazione che c'è stata tra Signorini e Shaila.

Anche se in maniera frettolosa, Signorini ha innegabilmente risposto di sì alla domanda dell'ex velina e dopo aver mostrato alcuni titoli di giornale che riportavano la notizia, il conduttore ha stuzzicato la gieffina sulla sua bugia.

GF, la bugia riferita a Lorenzo da Shaila, Alfonso la smaschera in diretta!

Dato che la bugia di Shaila è stata smascherata in diretta, Signorini ha chiesto alla concorrente perché avesse riferito a Lorenzo l'esatto contrario delle sue parole: "Lorenzo stava nel mondo dei sogni e vabbè, ma tu ti sei fatta un mondo. Io ti ho detto che sì, per me sei volgare. Questo te lo ricordi sì?".

La gieffina ha provato a giustificarsi, dichiarando "mi sono flashata" e aggiungendo che poiché tutti non facevano che ripetere che era volgare, allora, aveva sperato che almeno nei suoi sogni Signorini le avesse detto di no: "Forse il mio inconscio non lo voleva accettare. Pensavo che 'magari Alfonso nei miei sogni mi dice che non sono volgare' non lo volevo accettare".

La concorrente in diretta è scoppiata a ridere e ha minimizzato sulla bugia smascherata, però, dopo la diretta si è lasciata andare allo sconforto, dichiarando che mandando in onda quella clip si rischiava di far fare brutta figura a lei e anche al fidanzato, dato che più di un concorrente ha espresso un parere negativo sulla coppia degli Shailenzo: "C'è un accanimento, vogliono fare uscire di me*** me e Lorenzo. Non ne esco di merda, so che sono tutto. Ma che ne sanno loro di quanto ci mettiamo in discussione?".

Cosa ha detto veramente Alfonso a Shaila? Ecco la verità! ✈️ #GrandeFratello pic.twitter.com/x80PCbt14g — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 6, 2025

Scopri le ultime news su Grande Fratello