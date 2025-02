Grande Fratello, Shaila Gatta mente sulla risposta di Alfonso Signorini: "Gli ho chiesto se mi trova volgare, ha detto di no"

News VIP

In merito al suo essere volgare, Shaila Gatta durante la diretta del GF ha chiesto l'opinione del conduttore Alfonso Signorini, che ha poi riportato a Lorenzo Spolverato. Peccato, però, che l'ex velina abbia riferito l'esatto contrario di quanto ammesso da Signorini.

Nel corso dell'ultima diretta del Grande Fratello, Shaila Gatta e Iago Garcia si sono confrontati in studio a proposito delle parole dell'attore de Il Segreto sull'ex velina. Iago ha definito Shaila "volgare e per nulla sensuale", scatenando la furia della gieffina. Quest'ultima ha anche chiesto al conduttore Alfonso Signorini se la trovasse volgare, ricevendo un sì come risposta. Ma nel riportare la sua risposta a Lorenzo Spolverato l'ex velina ha rifeito l'esatto contrario di ciò che il conduttore le ha detto!

GF, Alfonso Signorini risponde a Shaila Gatta: "Sì, per me sei volgare", ma lei...

In studio, Shaila Gatta e Iago Garcia si sono affrontati a proposito delle parole dell'attore pronunciate nella sauna in compagnia di Javier Martinez. Chiacchierando con Javier, Iago ha dichiarato di trovare Shaila volgare e l'ex velina si è legata al dito questa affermazione, affrontando Iago. La gieffina si è sentita offesa dalle parole del concorrente e lo ha accusato di essere profondamente arrogante e maschilista.

Mentre era in studio, inoltre, Shaila ha chiesto al conduttore Alfonso Signorini se la trovasse volgare e, senza peli sulla lingua Signorini ha dichiarato di sì: "Sì, per me sì!". Anche dopo che la ballerina ha lasciato lo studio per rientrare nella Casa, Signorini ha ribadito il suo pensiero: "Mi sento in colpa, Shaila mi ha chiesto se per me è volgare, le ho detto di sì, spero che non ci sia rimasta male".

GF, Shaila mente sulla risposta di Alfonso Signorini: "Mi ha detto che non sono volgare!"

Tuttavia, quando Shaila si è ritrovata a raccontare l'accaduto al compagno Lorenzo Spolverato, gli ha riportato l'esatto contrario di quanto affermato da Alfonso Signorini. Parlando con il modello in un momento di confidenza, mentre erano in camera, Shaila ha rivelato: "Ho chiesto ad Alfonso se sono volgare e lui ha detto di no".

Shaila ha sottolineato che non ha apprezzato le parole di Iago Garcia nei suoi confronti e l'ha duramente tacciato di maschilismo, ricevendo in studio il sostegno di Beatrice Luzzi, ma non di Cesara Buonamici e del conduttore Signorini. Quest'ultimo, infatti, ha ribadito che non è giusto strumentalizzare ogni parola o frase pronunciata solo per ottenere il consenso del pubblico e ha aggiunto che nella Casa sono stati pronunciati insulti ben più gravi e che non hanno scatenato tutto questo polverone.

Gattamort4: “Alfonso ma io sono volgare?”

Alfonso: “Si, per me si



Dopo la puntata

Gattamort4: “Ho chiesto ad Alfonso se sono volgare e lui ha detto di no🤡🎪”



BUGIARDA PATENTATA E F4LSA #grandefratello #heleners #helevier #viperelle #leccisers #teamiago pic.twitter.com/oqOn3QNFZQ — Christina🌊🪷🪽 (@Tanqueray__97) February 4, 2025

