Grande Fratello, Alfonso Signorini: "Ecco cosa penso di Rebecca Staffelli, Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi"

Alfonso Signorini fa un bilancio della 18esima edizione del Grande Fratello rivelando il suo reale pensiero sulle due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e sull'esperta dei social Rebecca Staffelli.

Dopo ben sei lunghi mesi, il Grande Fratello ha proclamato la sua vincitrice: Jessica Morlacchi. A fare un bilancio dell'ultima edizione del reality show ci ha pensato Alfonso Signorini che, in un'intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha speso parole di stima e affetto nei confronti di Cesara Buonamici, Beatrice Luzzi e Rebecca Staffelli.

Alfonso Signorini si sbilancia sulle opinioniste del Gf

A distanza di una settimana dalla finale del Grande Fratello, che ha visto trionfare la cantante Jessica Morlacchi, Alfonso Signorini ha deciso di fare un bilancio dell'ultima e discussa edizione del reality show di Canale 5. In una lunga intervista rilasciata al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, il conduttore e giornalista ha parlato delle varie polemiche che hanno investito il programma e ha colto l'occasione per elogiare il cast fatto di personalità molto forti:

È stata un'edizione difficile dal punto di vista della pressione psicologica e della tensione che finiscono per scalfire un po' la serenità che devi avere per fare questo lavoro. È stata un'edizione positiva per quanto riguarda il cast fatto di personalità forti. Per me è stato molto buono perché offriva dinamiche nuove, non costruite a tavolino. Il Gf mi arricchisce sempre, mi sono portato a casa la bellezza dell'amore che può arrivare quando meno te lo aspetti.

Accanto a lui in questa lunga e discussa edizione del reality show di Canale 5, le due opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi e l'esperta dei social Rebecca Staffelli. A tal proposito, durante l'intervista, Signorini ha speso parole di grande stima e affetto nei confronti delle sue compagne di avventura:

Rebecca è molto cresciuta, deve farsi le ossa, ma è uno dei volti giovani su cui la rete dovrebbe puntare. È molto umile e con tanta voglia di fare. Non si è mai lamentata. Cesara è una certezza: mai banale e scontata. È sempre costruttiva e sa cogliere gli aspetti più sani del programma. Beatrice è stata un debutto, ha una forte personalità. Lucida e intelligente, ha avuto l'unico limite di dare i suoi giudizi partendo troppo spesso dalla sua esperienza di ex concorrente.

Le parole di Beatrice Luzzi su Cesara Buonamici e Signorini

Beatrice Luzzi è stata senza ombra di dubbio uno dei personaggi più divisivi della 18esima edizione del Grande Fratello. Nel ruolo di opinionista accanto a Cesara Buonamici, infatti, l'attrice è stata molto criticata per le sue opinioni fuori dal coro e per i comportamenti assunti nei confronti di alcuni concorrenti, ma anche dello stesso Alfonso Signorini.

Intervistata dal Corriere della Sera, Beatrice ha ricordato la sua ultima discussa esperienza al Gf e si è detta soddisfatta del lavoro svolto. A proposito del rapporto teso con la giornalista Cesara e con il conduttore Alfonso, invece, l'opinionista del reality show ha confessato: "Il mio compito era avere un’opinione e suscitarne altre, l’ho svolto a dovere. Divisiva lo sono sempre stata, però penso di aver detto cose di senso comune. Cesara non mi ha accolto con grande entusiasmo. Alfonso è un personaggio a 360 gradi. Dipende da come gli gira, dall'angolatura da cui si pone". Un giudizio duro e tagliente! Come reagiranno la Buonamici e Signorini? Decideranno di replicare e dire la loro sulla collega?

