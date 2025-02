Grande Fratello, Alfonso Signorini duro contro Chiara Cainelli per la frase su Helena Prestes: "Prendi in giro il pubblico"

News VIP

La grave frase di Chiara Cainelli su Helena Prestes è stata oggetto di discussione nella diretta del GF di ieri sera, giovedì 27 febbraio. A criticare duramente la gieffina è intervenuto Alfonso Signorini.

Nel corso della diretta del Grande Fratello di ieri, giovedì 27 febbraio 2025, Alfonso Signorini ha ripreso Chiara Cainelli per la grave frase pronunciata contro Helena Prestes. "Le regine di solito vengono ghigliottinate" aveva detto in una clip l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, parlando con Shaila Gatta e Zeudi Di Palma. Quando la gieffina ha provato a giustificarsi, dicendo che non le sue parole non erano riferite a Helena, il conduttore ha sbottato contro di lei, chiedendole di non prendere in giro il pubblico.

GF, Alfonso Signorini critica Chiara Cainelli per la frase contro Helena Prestes: "Non prendiamo in giro il pubblico"

La frase choc di Chiara Cainelli riferita a Helena Prestes sulle regine che fanno una brutta fine pronunciata in una conversazione con Shaila e Zeudi non è passata inosservata sui social e al conduttore del reality show di Canale 5. Confrontandosi con le due ragazze sul titolo di regina che Helena, a loro dire, si sarebbe data da sola, Shaila e Zeudi hanno ribadito che questo è un titolo che di solito sono gli altri a dare e che le regine chiedono scusa quando sbagliano. Chiara si è unita alla conversazione dicendo che "le regine vengono impiccate". Quando Zeudi le ha fatto notare che non era una frase da dire, l'ex corteggiatrice si è subito difesa dicendo che intendeva dire che nella storia le regine di solito non hanno una vita felice.

Ieri sera, durante la diretta, in una clip riassuntiva, Alfonso Signorini ha mostrato le reazioni degli inquilini alla rabbia di Helena Prestes per non essere la prima finalista donna (onore andato invece a Jessica Morlacchi). Molti dei concorrenti hanno sottolineato l'arroganza della modella brasiliana alla notizia e tra i commenti negativi che sono fioccati contro di lei c'è stato anche quello di Chiara Cainelli sulle regine ghigliottinate.

"Ne ho sentite veramente di ogni tipo" ha dichiarato Alfonso Signorini "le regine vengono impiccate, è un'espressione infelice?". Il conduttore non ha nascosto il fastidio per un commento molto discutibile e ha chiesto spiegazioni alla gieffina.

GF, Chiara Cainelli si difende dalle accuse di Signorini: "Fate vedere la clip intera"

Quando però Chiara Cainelli ha provato a discolparsi, dichiarando che la frase non era riferita a Helena Prestes, Signorini le si è rivolto in maniera dura: "Ah, non è riferita a Helena? Ma va' là. Ma piantala! Questo significa prendere per i fondelli il pubblico. Cioè tu dici che le regine finiscono impiccate e non ti riferisci a Helena? Ma finiscila, perché dici questa scemenza?".

La gieffina ha continuato a giustificarsi, affermando che si era inserita nel discorso in un secondo momento, affermando che non aveva capito che si parlasse di Helena Prestes e che poi aveva chiesto scusa subito: "Fate vedere la clip intera, non è andata così. Le ragazze dicevano che le regine chiedono scusa e io ho detto 'no, ragazze, nella storia le regine vengono impiccate...ghigliottinate, anzi'. Quando loro mi hanno detto che stavano parlando di Helena ho chiesto subito scusa".

Ma per il conduttore il commento è stato in ogni caso offensivo e ha ironicamente aggiunto: "Vabbè, vuol dire che non hai collegato il cervello quando hai detto quelle cose". La questione si è chiusa con un rimprovero ulteriore del padrone di casa verso Chiara e gli altri gieffini, invitandola a non prendere in giro il pubblico con le sue dichiarazioni.

