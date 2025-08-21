TGCom24
Grande Fratello, Alfonso D'Apice si sbilancia sulla nuova edizione di Simona Ventura: "Spero che non si ripetano..."

L'ex gieffino Alfonso D'Apice parla della sua storia d'amore con Chiara Cainelli e rompe il silenzio sull'imminente edizione del Grande Fratello che sarà condotta da Simona Ventura.

Simona Ventura sarà la conduttrice della nuova e attesissima edizione del Grande Fratello. A commentare il suo ritorno alla conduzione ci ha pensato l'ex amato gieffino Alfonso D'Apice che, in una recente intervista rilasciata al settimanale Mio, si è lasciato andare a qualche confessione pungente!

Alfonso D'Apice: la relazione con Chiara e la storia tra Helena e Javier

Alfonso D'Apice è stato uno dei concorrenti dell'ultima discussa edizione del Grande Fratello. Reduce da Temptation Island, il giovane campano ha deciso di varcare la famosa porta rossa di Canale 5 per provare a riconquistare la sua ex Federica Petagna e per farsi conoscere meglio dal grande pubblico. Nella Casa si è messo davvero in gioco, alternando momenti di leggerezza ad altri più intensi, e ha ritrovato l'amore con Chiara Cainelli.

Raggiunto dai microfoni del settimanale Mio, Alfonso ha fatto un bilancio delle sue varie esperienze televisive e parlato della storia d'amore con Chiara. Relazione che, come confermato dal ragazzo, prosegue a gonfie vele anche lontano dalle telecamere: "Sta andando benissimo, siamo felici. Praticamente conviviamo già. Da quando siamo usciti dalla Casa, a parte qualche giorno, siamo sempre stati insieme". Non solo. L'ex gieffino ha poi colto l'occasione per dire la sua anche sulla coppia formata da Helena Prestes e Javier Martinez, spesso al centro di critiche: "Lui è un mio amico, spero che li lascino vivere in pace".

Simona Ventura al timone del Gf: parla Alfonso D'Apice

Dopo aver ricordato la sua esperienza nella Casa del Grande Fratello, che è stata caratterizzata anche dalla relazione nata con la trentina Chiara Cainelli, Alfonso D'Apice ha deciso di rompere il silenzio e dire la sua sull'imminente edizione del popolare reality show di Canale 5 che sarà condotta da Simona Ventura.

Per chi non lo sapesse, quest'anno il Gf tornerà in onda con una versione Nip condotta da SuperSimo in autunno e una Gold guidata da Alfonso Signorini nel 2026. A tal proposito, D'Apice ha commentato le novità, compresa la nuova conduzione, e lanciato una pungente frecciatina al programma. Intervistato da Lorenzo Pugnaloni, Alfonso ha infatti dichiarato:

Cambiamento necessario. Si vedeva verso che direzione andava la barca, spero che non si ripetano certe dinamiche viste in passato. Invece di valorizzare le qualità dei concorrenti, spesso si tendeva a metterli in discussione evidenziando il lato peggiore.

