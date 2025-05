Grande Fratello, Alfonso D'Apice replica alle offese degli haters: "Nessuno merita di essere trattato così"

News VIP

L'ex concorrente del GF, Alfonso D'Apice, ha postato uno sfogo contro alcuni haters: ecco cosa è successo!

Alfonso D'Apice si è lasciato andare a un lungo sfogo sui social contro i soliti leoni da tastiera: non è la prima volta che l'ex concorrente del Grande Fratello si difende dalle offese degli haters, dato che anche durante il percorso nella Casa è stato spesso preso di mira da diversi fan del programma. Di recente, anche la fidanzata Chiara Cainelli ha postato un video nel quale commentava i vari insulti ricevuti quando era ancora nel reality e ora allo sfogo di Chiara si è aggiunto anche quello dell'ex gieffino partenopeo.

GF, Alfonso D'Apice replica agli haters sui social

Alfonso era stato preso di mira dagli haters già mentre era uno dei concorrenti della Casa più spiata d'Italia: sui social, infatti, non si erano risparmiati nel commentare la pettinatura del gieffino napoletano, arrivando a ipotizzare che si trattasse di una parrucca. Sia la madre del gieffino, sia il conduttore Alfonso Signorini erano intervenuti per difendere D'Apice, schierandosi contro le offese gratuite degli haters. Questa volta, invece, è stato lo stesso Alfonso a decidere di intervenire sui social per replicare ad alcuni commenti negativi ricevuti, dopo essersi difeso dalla decisione di aver partecipato alla cena con Lorenzo Spolverato.

Condividendo nelle stories un video della cantante BigMama, Alfonso ha citato una sua frase e l'ha usata per lanciare una riflessione personale: "Quando vedete questi commenti, guardateli bene! Aprite questi profili, guardate la faccia di queste persone, e pensate… MENOMALE CHE IO NON SONO COSÌ!". Il gieffino ha proseguito il suo sfogo pubblicando un ulteriore messaggio, nel quale approfondiva la questione dell'odio gratuito che circola sui social e di cui le persone non sembrano curarsi. A suo dire, infatti, le parole - anche se scritte su uno schermo - hanno una potenza incredibile e possono ferire e distruggere l'autostima di una persona:

"Nessuno merita di essere trattato così. è una ferita silenziosa che molti si portano dentro. Serve più empatia, educazione digitale e la forza di non restare in silenzio. Non è un gioco, è violenza"

Così, ha scritto nel suo sfogo l'ex concorrente del GF, proseguendo poi con quella che ad alcuni fan è parsa una frecciatina a Zeudi Di Palma, con cui Chiara Cainelli - fidanzata di Alfonso - aveva stretto un forte rapporto di amicizia: "Chi resta in silenzio quando potrebbe fare qualcosa è complice tanto quanto chi lo commette!"

GF, Chiara Cainelli commenta i soprannomi che gli haters le hanno affibiato

Qualche settimana fa, a rivelare sui social dell'odio che stava ricevendo dagli hatersi è stata Chiara Cainelli, che ha anche deciso di commentare il soprannome che gli haters le hanno dato quando era nella Casa del GF. L'antipatia per l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è nata nel pubblico gradualmente, ma nonostante tutto, Chiara è stata tra le ultime ad abbandonare il reality, classificandosi al terzo posto. Spesso al centro delle polemiche, Chiara è stata però anche difesa dal compagno, Alfonso D'Apice, con cui ha intrapreso una relazione dop il due di picche ricevuto da Javier Martinez.

Dopo la fine del programma di Canale 5, Chiara è tornata sui social e ha commentato il soprannome che gli haters le hanno affibiato quando era in Casa. Gli haters, infatti, in maniera per nulla elegante, l'hanno soprannominata Peppa Pig, dal nome del noto personaggio dei cartoni animati, una maialina rosa che vive con la sua famiglia diverse avventure.

Venuta a conoscenza del soprannome, Chiara ha così commentato sui social: "Peppa Pig? Secondo me non ci assomiglio, io credo di assomigliare più a uno scoiattolo o un coniglietto, no? C’hanno questi dentini che sono un po’ più sporgenti e quindi io credo di assomigliare più a un castoro o uno scogliattolino, più che a Peppa Pig, sinceramente. Quindi, ragazzi, potete darmi di tutti gli animali che volete. Oh, a me piacciono gli animali, quindi non è mai un’offesa per me. Se volete impegnarvi, impegnatevi di più se volete offendermi".

