Grande Fratello, Alfonso D'Apice lancia una frecciatina alle altre coppie del reality?: "Io e Chiara non abbiamo bisogno..."

L'ex gieffino Alfonso D'Apice racconta come vanno le cose con Chiara Cainelli lontano dalle telecamere e lancia una stoccata alle altre coppie della 18esima edizione del Grande Fratello.

La 18esima edizione del Grande Fratello è finita ormai da diverse settimane, ma i suoi protagonisti continuano a stare al centro del gossip. Nelle ultime ore, infatti, l'ex gieffino Alfonso D'Apice ha risposto ad alcune curiosità dei fan e lanciato una frecciatina alle altre coppie nate nella Casa più spiata d'Italia.

Il gesto social di Alfonso D'Apice

Alfonso D'Apice è stato uno dei protagonisti più chiacchierati della 18esima edizione del Grande Fratello, che ha visto trionfare a sorpresa Jessica Morlacchi. Entrato nella Casa per riconquistare il cuore della sua ex Federica Petagna, è uscito innamorato e felicemente fidanzato con Chiara Cainelli. Ma come procede la loro storia d'amore lontano dalle telecamere?

A raccontare come stanno realmente le cose ci ha pensato proprio Alfonso. Rispondendo ad alcune curiosità dei suoi numerosi fan, l'ex volto di Temptation Island ha rivelato i motivi per cui appaiano molto poco insieme sui social e non ha perso l'occasione di lanciare una frecciatina alle altre coppie nate nel reality show condotto da Alfonso Signorini come Helena Prestes e Javier Martinez o Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi, che al contrario loro sono molto attivi:

Tante persone vogliono vederci, vogliono condividere con noi la nostra vita. Di questo siamo contenti. Lo faremo sicuramente, anche se all’inizio ci siamo presi, come vi ho detto, un po’ di tempo per noi. Ma nasce in realtà in automatico. Io credo che chi fa il contrario forse perché tra di loro non stanno bene. Noi stiamo benissimo quindi non abbiamo bisogno di fare la storia, il video, i TikTok. Stiamo troppo bene.

La verità di Lorenzo Spolverato sulla rottura con Shaila Gatta

Tra le coppie che hanno animato la 18esima edizione del Grande Fratello c'è sicuramente quella formata da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Una storia d'amore turbolenta, che però è finita nel peggiore dei modi. A pochi giorni dalla sua eliminazione dal gioco, la ballerina campana ha chiesto di poter rientrare nella Casa, confrontarsi con il finalista e mettere un punto definitivo alla loro relazione. Un epilogo davvero triste, ma soprattutto inaspettato visto i sei lunghi mesi trascorsi insieme.

A far luce sulla situazione ci ha pensato inizialmente Shaila, che in un'intervista rilasciata al settimanale Chi, ha spiegato i motivi che l'hanno spinta a prendere la drastica decisione e accusato il suo ex di averla penalizzata nel suo percorso al Gf. Accuse alle quali Lorenzo ha risposto in un'altra intervista. Nonostante le forti affermazioni dell'ex gieffina, che l'ha definito un narcisista vittima di se stesso, il modello milanese ha ammesso di essere ancora innamorato di lei e che vorrebbe provare a riconquistarla:

Shaila è una persona molto importante della mia vita, è soltanto vittima delle informazioni o di qualcosa che ha visto, perché sono innamorato veramente di lei. Per quello che c’è stato e che vorrei recuperare, vorrei un confronto. Era un gioco, certo, ma i sentimenti sono veri.

