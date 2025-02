Grande Fratello, Alfonso D'Apice ha contattato Federica Petagna dopo l'uscita dal reality? La segnalazione

News VIP

Secondo un'indiscrezione, sembra che dopo l'eliminazione dal reality show, Alfonso D'Apice abbia provato a contattare Federica Petagna.

Alfonso D'Apice e Federica Petagna hanno preso parte all'ultima edizione di Temptation Island e, dopo la fine del loro rapporto, hanno partecipato entrambi al Grande Fratello. Il gieffino partenopeo è stato eliminato nella penultima puntata del reality show di Canale 5 e sembra che, sebbene nella Casa abbia intrecciato una relazione con Chiara Cainelli, una volta fuori dalla Casa abbia cercato di contattare Federica.

GF, Alfonso D'Apice dopo l'eliminazione ha cercato Federica Petagna? La segnalazione

Secondo una recente indiscrezione, Alfonso D'Apice avrebbe cercato l'ex fidanzata Federica Petagna dopo la sua eliminazione dal reality show. I due hanno preso a Temptation Island e al termine del docu-reality di Canale 5 hanno preso strade diverse, mettendo fine al loro amore. I gieffini si sono poi ritrovati nella Casa del GF, perché gli autori speravano di ricreare con loro e Stefano Tediosi il triangolo amoroso dei Perletti della precedente edizione. Dopo diversi tira e molla, Alfonso e Federica si sono però detti addio e l'onicotecnica ha preferito darsi una possibilità con l'ex tentatore del docu-reality. Intanto, Alfonso ha intrapreso una frequentazione con Chiara Cainelli, dopo aver tentato di conquistare Maria Vittoria Minghetti.

Tuttavia, stando a ciò che riportano Amedeo Venza e Deianira Marzano, sembra che l'ex gieffino partenopeo abbia deciso di rimettersi in gioco con l'ex fidanzata, contattandola, all'insaputa di Stefano Tediosi: "Deia mia cugina conosce Federica. Mi ha detto che Alfonso l’ha sentita dopo essere uscito dalla Casa. Tutto molto strano e Stefano all'oscuro". A questo, si è aggiunta l'indiscrezione di Amedeo Venza, che ha rivelato che da parte di Federica non ci sarebbe alcun interesse e che è Alfonso a voler riallacciare i rapporti.

Su Instagram, infatti, l'esperto di gossip ha pubblicato questa piccola precisazione: "Più che altro lui avrebbe scritto a lei. Ma lei non vuole saperne nulla e avrebbero discusso”.

GF, le prime parole di Alfonso dopo aver lasciato il reality show

Eliminato nella puntata di lunedì 17 febbraio, Alfonso D'Apice ha dovuto abbandonare il reality show, sebbene a malincuore. La sua uscita di scena non ha sorpreso molto il pubblico, dato che rispetto al suo ingresso, l'affetto dei fan per il concorrente partenopeo era notevolmente calato, anche a causa dei suoi ultimi scivoloni. Infatti, Alfonso si è lasciato andare nelle ultime settimane a diversi commenti fuori luogo nei confronti di Stefania Orlando e Maria Vittoria Minghetti, tanto da attirarsi i rimproveri di Federico Chimirri.

A poche ore dal suo addio al gioco, Alfonso è tornato sui social e in un lungo post su Instagram ha espresso il suo pensiero alla luce della sua eliminazione e di quanto ha appreso una volta tornato a casa. Dopo aver ringraziato i fan per il sostegno e l'affetto, Alfonso ha ammesso di non aver rimpianti, ma che "ha capito tante cose, che analizzerò con calma":

"È stata una fantastica avventura. Ho dato tutto me stesso, sono entrato con la voglia di farmi conoscere e non mi sono mai tirato indietro. Ho scelto di essere reale, sincero e trasparente. Non rimpiango nulla perché ogni scelta l'ho fatta sempre con il cuore. Queste prime ore fuori dalla Casa sono state veramente difficili per me. Tornando ho capito tante cose, che analizzerò con calma. Ringrazio tutti per il supporto. Sono frastornato da questo mix di emozioni e delusioni. Presto mi riprenderò. Ps: Chiaretta mi manca tanto"

Scopri le ultime news su Grande Fratello