Grande Fratello, Alfonso D'Apice fa infuriare i fan dei Tommavi: il gesto social che non è passato inosservato

News VIP

L'ex concorrente dell'ultima edizione del GF, Alfonso D'Apice, ha fatto infuriare i fan della coppia formata da Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi: ecco cosa è successo.

All'interno della Casa del Grande Fratello non sono mancati i triangoli amorosi, come quello formato da Alfonso D'Apice, Maria Vittoria Minghetti e Tommaso Franchi. Nonostante il gieffino partenopeo abbia fatto vacillare il sentimento d'amore della dottoressa romana per il bell'idraulico senese, alla fine Maria Vittoria ha deciso di seguire il suo cuore e ha scelto Tommaso, mentre Alfonso ha ritrovato l'amore accanto a Chiara Cainelli. Poco prima di uscire dalla casa il gieffino, però, ha lasciato intendere che Maria Vittoria gli aveva chiesto di aspettarla una volta fuori dal programma e le sue dichiarazioni avevano portato non poco scompiglio nella Casa. Ora che il reality show si è concluso e tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita di tutti i giorni, sembra però che l'antipatia di Alfonso per i Tommavi non si sia placata e sul web è spuntato un like sospetto contro la coppia.

GF, Alfonso D'Apice fa infuriare i Tommavi: ecco il like sospetto che spunta sul web

I fan di questa edizione del GF hanno avuto un enorme impatto sull'andamento del televoto e sui personaggi che sono arrivati in finale e, anche se il reality show ha chiuso i battenti da qualche settimana, non si placano le polemiche sui social sui componenti del cast di questa edizione.

Ed è quello che è successo con la coppia formata da Tommaso Franchi e Maria Vittoria Minghetti: i due sono particolarmente apprezzati sul web, ma non tutti hanno dimenticato che per un breve periodo Maria Vittoria è stata fortemente attratta da Alfonso D'Apice, al punto da mettere in dubbio i suoi sentimenti per Tommaso, anche se poi alla fine ha scelto l'idraulico senese.

La rivelazione dei sentimenti di Mavi (come la chiamano i fan) per Alfonso è arrivata in maniera improvvisa, durante un periodo di tempo in cui i gieffini erano sparpagliati tra la Casa e il Tugurio e ha lasciato il pubblico a bocca aperta. Molti, infatti, ritenevano che Mavi avesse una certa simpatia per Javier Martinez, mentre con il pallavolista è rimasta sempre e soltanto una forte amicizia, mai sfociata in altro. L'affetto per Alfonso aveva portato la dottoressa romana a mettere in dubbio i sentimenti per Tommaso e aveva scatenato non poche liti tra i tre concorrenti. Tuttavia, alla fine, Maria Vittoria aveva scelto Tommaso e aveva rinunciato ad Alfonso.

GF, Alfonso D'Apice ancora inviperito contro Maria Vittoria e Tommaso?

Tuttavia, sembra che Alfonso D'Apice non abbia del tutto dimenticato il torto subito da Maria Vittoria, che gli ha preferito Tommaso, e poco prima di dover abbandonare il gioco ha dichiarato che la dottoressa gli aveva promesso che avrebbero trovato il modo di stare insieme e che lei avrebbe lasciato l'idraulico senese. Sebbene Mavi abbia negato con forza queste dichiarazioni e l'esistenza di un accordo con il partenopeo, Alfonso non sembra aver dimenticato e sui social, poche ore fa, è spuntato un like a un commento che non è passato inosservato.

Tutto è partito dalla pubblicazione di una foto che ritrae Alfonso e Chiara Cainelli teneramente abbracciati. A corredo dello scatto, il gieffino ha scritto: "01/12/2024 esco dal tugurio...entra lei dalla porta rossa...Certi detti non sbagliano...Destino". La foto è stata commentata da diversi utenti fan della coppia, ma non è passato inosservato uno scambio di opinioni tra due utenti in particolare. Un hater ha, infatti, replicato "ma quale destino che dopo il tugurio ancora pensavi a Mariavittoria". Mentre un fan di Alfonso ha difeso il gieffino e ha lanciato una stoccata a Mavi:

"Ma che GF hai visto? Era Mariavittoria che sbavava dietro Alfonso, solo che non ha avuto le p**** per lasciare Tommaso"

A suscitare qualche polemica è stato però il like di Alfonso D'Apice a questo commento, a riprova che il gieffino condivide questo pensiero e sembra serbare ancora dell'antipatia per i Tommavi.

Scopri le ultime news su Grande Fratello