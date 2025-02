Grande Fratello, Alfonso D'Apice eliminato: arriva il commento di un ex flirt di Federica Petagna

News VIP

Ieri sera, al Grande Fratello, Alfonso D'Apice è stato eliminato dal televoto e non si è fatta attendere la reazione di un ex flirt di Federica Petagna.

Alfonso D'Apice è stato eliminato dal Grande Fratello nel corso della puntata di ieri sera, lunedì 17 febbraio. Nonostante sia il diretto interessato che gli altri gieffini a lui più vicini non riuscissero a credere ai risultati del televoto, alla fine, l'ex protagonista di Temptation Island ha dovuto abbandonare la Casa più spiata d'Italia.

GF, Alfonso D'Apice eliminato: arriva la reazione di Antonio Fico, ex flirt di Federica Petagna

Entrato per ricreare il triangolo amoroso con Federica Petagna e Stefano Tediosi, sulla falsariga di quello dei Perletti della scorsa edizione del GF, Alfonso D'Apice non ha soddisfatto le aspettative degli autori e archiviata la storia con Federica, che gli ha preferito Tediosi, si è dichiarato innamorato di Maria Vittoria Minghetti, creando un triangolo con lei e Tommaso Franchi, per poi iniziare una relazione con Chiara Cainelli. Nella scorsa puntata del reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini, Alfonso D'Apice è stato eliminato per volontà del pubblico, non prima di seminare zizzania tra Maria Vittoria e Tommaso con una sconcertante verità.

Dopo la sua eliminazione non è tardata ad arrivare la reazione di Antonio Fico: cugino di Titty Scialò, altra ex protagonista di Temptation Island, Fico aveva frequentato brevemente Federica Petagna durante l'estate, dopo la fine della storia con Alfonso D'Apice. L'imprenditore napoletano era stato ospite del reality show poco dopo l'ingresso di Petagna e Tediosi, per svelare la sua verità sul flirt con l'onicotecnica. In quell'occasione, essendo Alfonso ancora molto coinvolto da Federica, il gieffino era sceso in campo per difenderla, guadagnandosi l'affetto del pubblico e replicando alle insinuazioni di Fico con un memorabile "torna a preparare le colazioni e i cornetti", in riferimento al bar di proprietà dell'imprenditore.

Quest'ultimo, alla notizia che D'Apice era stato eliminato dal programma tv di Canale5, ha pubblicato un video su TikTok che è una palese provocazione contro Alfonso: nel filmato, Antonio è intento a preparare i cornetti nel suo bar, insieme a un collega, e in sottofondo si sente un brano che recita "è ora di andare a lavorare".

GF, le prime parole di Alfonso D'Apice dopo la sua eliminazione

Eliminato al televoto ieri sera, lunedì 17 febbraio, Alfonso D'Apice è tornato sui social a poche ore dalla fine del suo percorso al GF: il concorrente napoletano è risultato il meno votato dal pubblico ed è stato costretto ad abbandonare il programma di Alfonso Signorini. La sua eliminazione ha spiazzato gli altri gieffini, in particolare, Chiara Cainelli, con cui Alfonso aveva iniziato una relazione, ma sui social sono diventate virali le reazioni anche degli altri concorrenti a lui vicini.

Appena fuori dalla Casa, Alfonso D'Apice è stato raggiunto dai microfoni del reality show e ha espresso la sua tristezza per la fine di un'esperienza che ha amato molto: "Va bene, è andata benissimo così. Mi dispiace che non ho potuto portare il nome di Napoli più avanti. È stata una bellissima esperienza. Un bacio".​

La prossima puntata del reality show di Alfonso Signorini andrà in onda giovedì 20 febbraio in prima serata su Canale 5e in nomination troviamo Chiara Cainelli, Mariavittoria Minghetti, Stefania Orlando, Maxime Mbandà, Shaila Gatta, Giglio, Iago Garcia, Amanda Lecciso Federico Chimirri e Mariateresa Ruta.

