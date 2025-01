Grande Fratello, Alfonso D'Apice e Tommaso Franchi a confronto: "Tra te e MariaVittoria, è ovvio che nomino te"

News VIP

Dopo la puntata del GF di ieri sera, Alfonso D'Apice e Tommaso Franchi hanno deciso di confrontarsi e chiarirsi in seguito alle nomination che li hanno portati a dividersi.

Dopo le nomination nell'ultima puntata del Grande Fratello, tra Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice sono aumentate le tensioni, tanto che nelle scorse ore, i due gieffini hanno tentato di chiarirsi e confrontarsi su quanto accaduto in puntata.

GF, tentativo di confronto tra Tommaso Franchi e Alfonso D'Apice

Nella Casa tra Tommaso e Alfonso non c'è mai stata, almeno inizialmente, molta simpatia, complice l'interesse che entrambi hanno dimostrato di nutrire per Maria Vittoria Minghetti, che ha poi scelto l'idraulico senese. Quest'ultimo, inoltre, di recente ha attaccato Alfonso dandogli soprannomi e nomignoli molto offensivi e che non sono passati inosservati neppure al di fuori del reality show di Canale 5. Qualche giorno fa, infatti, la madre del gieffino partenopeo si è esposta per chiedere provvedimenti in difesa del figlio e durante la diretta di ieri, lunedì 20 gennaio, anche Alfonso Signorini ha affrontato l'argomento chiedendo maggior tatto ed empatia.

Nonostante queste incomprensioni, Alfonso ha ammesso che non era per questo che aveva deciso di nominare Tommaso, ma perché riteneva che negli ultimi tempi avesse deciso di dare priorità al suo rapporto con Maria Vittoria, allontanandosi dagli altri inquilini. "Sono sempre stato un difensore dell'amore" ha esordito D'Apice "ma secondo me tu non stai giocando più, se gioco, devo vincere".

Alfonso gli ha fatto notare che da tempo non è più il ragazzo allegro e solare di prima e che è per questo che ha deciso di mandarlo in nomination: "Non sei più quel Tommaso lì, sei un momento di stallo".

GF, Tommaso e Alfonso si confrontano dopo le nomination: pace fatta?

Tommaso Franchi non ha apprezzato molto la nomination di Alfonso D'Apice, ritenendo che alla base di tutto ci sia il suo interesse per Maria Vittoria Minghetti. In realtà, come già aveva rivelato nel corso della puntata di ieri il gieffino partenopeo, la motivazione dietro la sua nomination dipendeva dal comportamento di Tommaso che pur di mettere al primo posto il legame con la dottoressa romana ha trascurato il suo percorso nella Casa, allontandosi dagli altri inquilini.

Di fronte alle critiche di Alfonso, Tommaso si è limitato a rispondere che si tratta di avere priorità diverse e che non è d'accordo con quanto dichiara l'altro concorrente. In maniera polemica, Tommaso ha aggiunto che non si isola dagli altri inquilini e che con tutti è sempre lo stesso: "La mia personalità esce, forse, non con te...".

Quando Alfonso ha ribadito che non ha alcun astio verso lui e Maria Vittoria in quanto coppia, Tommaso ha invece replicato che è così che ha inteso la nomination ed è per questo che ha contraccambiato. "Io però sto dando il mio giudizio su di te nella Casa, come concorrente" ha ribadito Alfonso, per poi concludere che ha solo cercato di dargli un consiglio, ma che è libero di non credergli.

Scopri le ultime news su Grande Fratello